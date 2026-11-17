Vor dem Start der oberösterreichischen Perchtenlauf-Saison verschärfen mehrere Vereine ihre Sicherheitsvorkehrungen. Hintergrund sind Vorfälle am vergangenen Wochenende in Ansfelden im Bezirk Linz-Land, wo Besucher Steine in Richtung der Perchten geworfen und Vereinsmitglieder attackiert haben. Bei weiteren Umzügen in den kommenden Wochen werden die Sicherheitsmaßnahmen nun verstärkt.

Vorfall in Ansfelden löst verschärfte Vorkehrungen aus

Beim Perchtenlauf in Ansfelden kam es am Wochenende zu Angriffen auf Vereinsmitglieder. Besucher warfen Steine in Richtung der Perchten und attackierten Teilnehmer des Umzugs. In der Folge kündigten Verantwortliche an, die Sicherheitsmaßnahmen bei weiteren Läufen in Oberösterreich zu erhöhen.

Einer dieser kommenden Termine ist der Perchtenlauf in Spital am Pyhrn am 28. November. Dort werden rund 500 Perchten und Krampusse erwartet, verteilt auf insgesamt 23 Perchtengruppen. Organisiert wird die Veranstaltung unter anderem vom Perchtenverein Teiflsbruat, dessen Obmann Patrick Pfister ist.

Im Vorfeld des Umzugs appellieren die Verantwortlichen an die Besucher, die Krampusse nicht bei den Hörnern zu packen und nicht mit Steinen zu bewerfen. Das Packen an den Hörnern gilt als gefährlich, da diese fest mit dem übrigen Kostüm verbunden sind. Umgekehrt ist es den Perchten untersagt, übertrieben aggressiv gegen Besucher vorzugehen. Bei der Veranstaltung ist die Polizei vor Ort. Zusätzlich bestimmt der Verein eigene Ordner, die im Vorfeld möglicherweise aggressive Personen erkennen sollen.

Brauchtum zwischen Tradition und Publikumsandrang

Perchtenläufe gehören in weiten Teilen Österreichs zur winterlichen Brauchtumssaison und finden traditionell im Vorfeld der Weihnachtszeit statt. Dabei ziehen als Perchten oder Krampusse verkleidete Gruppen durch Orte und Straßen, oft begleitet von Musik, Lärm und beeindruckenden, aufwendig gestalteten Kostümen. Die Umzüge locken regelmäßig zahlreiche Schaulustige an, die am Straßenrand stehen und das Geschehen verfolgen.

Grundsätzlich bringt die Nähe zwischen Akteuren und Publikum bei solchen Veranstaltungen eine besondere Herausforderung mit sich. Die Kostüme sind oft schwer, unhandlich und mit zahlreichen Einzelteilen wie Masken, Fellen und Hörnern versehen, die fest miteinander verbunden sind. Eingriffe von außen, etwa das Ziehen an einzelnen Kostümteilen, können dadurch nicht nur das Kostüm beschädigen, sondern auch die tragende Person gefährden.

Üblicherweise setzen Veranstalter solcher Umzüge daher auf ein Zusammenspiel mehrerer Sicherheitsebenen. Dazu zählen die Präsenz der Polizei ebenso wie selbst organisierte Ordnerdienste der Vereine, die im Vorfeld auffällige oder potenziell aggressive Personen im Blick behalten sollen. Gleichzeitig gelten für die Darsteller selbst Verhaltensregeln, die ein übermäßig aggressives Auftreten gegenüber dem Publikum ausschließen sollen. Diese wechselseitigen Vorgaben sollen dazu beitragen, dass der Brauch seinen ursprünglichen Charakter behält und Zwischenfälle wie in Ansfelden vermieden werden.