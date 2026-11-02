Nächtliche Zugspitz-Tour endet für zwei Deutsche im kniehohen Schnee

Zwei deutsche Bergsteiger sind am Allerheiligentag bei einer nächtlichen Tour auf die Zugspitze in eine Notlage geraten. Der 21-jährige Mann und seine 17-jährige Begleiterin wollten über den Klettersteig „Stopselzieher“ zum Gipfel aufsteigen, um dort den Sonnenaufgang zu erleben. In etwa 2500 Metern Höhe blieben beide im kniehohen Schnee stecken. Nach Angaben der Polizei blieben die beiden Alpinisten unverletzt.

Nächtlicher Aufstieg endet im Schnee

Die beiden Bergsteiger waren laut Polizei bereits um 1.30 Uhr nachts aufgebrochen. Ziel der Tour war der Gipfel der Zugspitze, den sie über den Klettersteig „Stopselzieher“ erreichen wollten, um dort den Sonnenaufgang zu beobachten. In rund 2500 Metern Höhe kamen sie wegen kniehohen Schnees nicht mehr weiter.

In dieser Situation trennten sich die beiden. Der 21-Jährige machte sich talwärts auf den Weg, während die 17-Jährige einen Notruf absetzte. Die Bergrettung Ehrwald rückte daraufhin aus und ging von der Bergstation der Zugspitzbahn aus talwärts in Richtung der beiden Bergsteiger. Die junge Frau wurde schließlich von einem Polizeihubschrauber geborgen. Nach einer Erstuntersuchung in der Klinik Garmisch konnte sie die Einrichtung unverletzt wieder verlassen. Auch der Mann blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Risiken alpiner Touren in der dunklen Jahreszeit

Nächtliche Touren im Hochgebirge gelten grundsätzlich als besonders anspruchsvoll. Dunkelheit erschwert die Orientierung, und Gefahrenstellen wie Schneefelder oder vereiste Passagen lassen sich schwerer rechtzeitig erkennen als bei Tageslicht. Gerade im Spätherbst kann sich die Schneelage im Hochgebirge innerhalb kurzer Zeit deutlich verändern, auch wenn in tieferen Lagen noch kaum Schnee liegt. Klettersteige wie der „Stopselzieher“ an der Zugspitze erfordern zudem technische Sicherheit und konditionelle Fähigkeiten, die bei winterlichen Bedingungen zusätzlich gefordert sind.

Bergrettungsorganisationen wie jene in Ehrwald sind auf derartige Einsatzlagen spezialisiert und rücken bei Notrufen aus dem alpinen Gelände in der Regel kurzfristig aus. Je nach Geländebeschaffenheit und Erreichbarkeit kommen dabei sowohl Teams zu Fuß als auch Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Entscheidung, ob eine Bergung vom Boden aus oder aus der Luft erfolgt, hängt unter anderem von der Höhe, dem Wetter und der genauen Position der betroffenen Personen ab.

Üblicherweise wird nach alpinen Notfällen eine medizinische Erstuntersuchung vorgenommen, selbst wenn keine sichtbaren Verletzungen vorliegen. Damit soll ausgeschlossen werden, dass etwa Unterkühlung oder andere gesundheitliche Folgen der Anstrengung und Kälteexposition unbemerkt bleiben. Im vorliegenden Fall ergab diese Untersuchung keinen Hinweis auf Verletzungen.