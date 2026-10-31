Naturbestattungen in Wien: Schon 43 Prozent entscheiden sich für naturnahe Gräber

In Wien entscheiden sich mittlerweile 43 Prozent der Menschen für eine Naturbestattung. Das geht aus Angaben von Renate Niklas hervor, der Chefin der Wiener Friedhöfe. Die Wiener Friedhöfe haben ihr Angebot an naturnahen Grabstellen zuletzt erneut erweitert: Am Friedhof Liesing sind mit dem Strauchgrab und dem Liesinger Urnengärtchen zwei neue Anlagen entstanden.

Neue Grabanlagen am Friedhof Liesing

Am Friedhof Liesing wurden zwei zusätzliche Anlagen geschaffen. Das neue Strauchgrab erweitert das dortige Angebot um 377 naturnahe Grabstellen. Daneben entstand das Liesinger Urnengärtchen mit 36 halbrund angeordneten Grabstellen. Mit diesem Urnengärtchen wurde laut Wiener Friedhöfen die zehnte Naturgrabart in Wien geschaffen, und zwar auf dem neunten Friedhof, an dem eine solche Anlage angeboten wird.

Insgesamt betreuen die Wiener Friedhöfe 46 Standorte in der Stadt. Eine Besonderheit stellt die Naturgrabanlage am Wiener Zentralfriedhof dar, die mit Oktober 2023 geschaffen wurde. Dort ist erstmals auch eine Sargbeisetzung in einem Naturgrab möglich. Bis vor drei Jahren war für eine Bestattung in einem Naturgrab stets eine Feuerbestattung notwendig.

Kosten für Gräber und Bestattungen

Zu den Kosten machte Renate Niklas konkrete Angaben: Die Friedhofsgebühren liegen bei einer Beisetzung zwischen 20 und 25 Prozent der Gesamtkosten. Das Grabentgelt selbst beginnt bei Kleinstbeträgen bereits bei 55 Euro pro Jahr.

Friedhöfe als Orte für Freizeit und Begegnung

Neben den Bestattungsangeboten nutzen die Wiener Friedhöfe ihre Flächen zunehmend auch für Aktivitäten abseits klassischer Trauerkultur. Am Meidlinger Friedhof stehen Fitnessgeräte zur Verfügung, am Zentralfriedhof werden Yoga-Stunden angeboten. Am Neustifter Friedhof gibt es ein Urban-Gardening-Angebot. Darüber hinaus finden auf Friedhöfen in Wien auch Halloween-Feste und Konzerte statt.

Naturbestattungen als wachsender Trend

Naturbestattungen sind grundsätzlich eine Bestattungsform, bei der die letzte Ruhestätte bewusst naturnah gestaltet wird, etwa in Form von Wiesen-, Baum- oder Strauchgräbern anstelle klassischer, aufwendig gestalteter Grabsteine. Üblicherweise entfällt dabei die individuelle Grabpflege durch Angehörige, da die Flächen von den Friedhofsbetreibern gemeinschaftlich gepflegt werden. Das kann die laufenden Kosten im Vergleich zu traditionellen Wahlgräbern reduzieren.

Allgemein hat sich die Nachfrage nach naturnahen Bestattungsformen in den vergangenen Jahren in vielen Städten verändert. Faktoren wie geringerer Pflegeaufwand, ein Wunsch nach schlichterer Gestaltung oder ökologische Überlegungen spielen bei solchen Entscheidungen häufig eine Rolle. Friedhofsverwaltungen reagieren darauf vielerorts mit einer Erweiterung ihres Angebots an unterschiedlichen Grabarten, etwa durch Urnengemeinschaftsanlagen, Baumgräber oder spezielle Gartenbereiche.

Auch die zusätzliche Nutzung von Friedhofsflächen für Bewegung, Erholung oder kulturelle Veranstaltungen ist Teil eines allgemeinen Wandels im Verständnis solcher Orte. Friedhöfe werden dabei nicht ausschließlich als Stätten der Trauer, sondern zunehmend auch als Grünflächen im städtischen Raum wahrgenommen, die für unterschiedliche Formen der Nutzung offenstehen.