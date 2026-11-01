Naturfriedhof Maria Enzersdorf erntet erstmals Trauben zwischen den Gräbern

Am Rauchkogel in Maria Enzersdorf im Bezirk Mödling wurden heuer erstmals Trauben geerntet. Sie wachsen auf einem Naturfriedhof, auf dem neben Weinreben auch Rosen stehen. Aus der Ernte entstanden rund 3.000 Flaschen Traubensaft, der nicht verkauft, sondern bei Veranstaltungen ausgeschenkt und Angehörigen auf Wunsch überreicht werden soll.

Weinreben und Rosen als letzte Ruhestätte

Der Naturfriedhof Rauchkogel gehört dem Schottenstift und liegt in einem Naherholungsgebiet. Seit Sommer 2026 wird er von der Bestattung Himmelblau betreut. Für Angehörige ist das Gelände rund um die Uhr zugänglich.

Die Urnen werden im Wurzelbereich von Rosenstöcken oder Weinreben beigesetzt. Sie bestehen aus kompostierbarem Material und zerfallen mit der Zeit, die Asche verbleibt im Boden. Statt klassischer Grabsteine oder aufwendigen Grabschmucks erinnert eine schlichte Plakette mit Namen sowie Geburts- und Sterbedatum an die Verstorbenen. Auch anonyme Bestattungen sind möglich.

Trauerfeiern finden an einem Andachtsplatz statt, der Platz für knapp 30 Personen bietet. Die Abschiede können weltlich oder konfessionell gestaltet werden. Um Rebschnitt, Grünpflege und Pflanzenschutz kümmern sich Fachbetriebe. Der Traubensaft aus der diesjährigen Ernte stammt aus den Reben, die auf dem Friedhofsgelände wachsen.

Naturbestattungen als Alternative zum klassischen Grab

Naturfriedhöfe wie jener am Rauchkogel stehen für eine Bestattungsform, die sich von traditionellen Grabfeldern deutlich unterscheidet. Grundsätzlich verzichten solche Anlagen auf Grabsteine, Einfassungen und regelmäßig zu pflegende Blumenbeete. Stattdessen wird die Umgebung naturnah gestaltet, etwa durch Bäume, Sträucher oder, wie am Rauchkogel, durch Reb- und Rosenstöcke.

Für Angehörige entfällt bei dieser Form der Beisetzung üblicherweise der Aufwand der dauerhaften Grabpflege. Da auch aufwendiger Grabschmuck wegfällt, liegt eine Naturbestattung in der Regel preislich unter einer herkömmlichen Friedhofsbestattung mit klassischem Grabstein. Diese Kostenersparnis gilt als einer der Gründe, weshalb sich solche Bestattungsformen in den vergangenen Jahren zunehmender Nachfrage erfreuen.

Die Verwendung kompostierbarer Urnen ist bei Naturbestattungen ein verbreitetes Prinzip. Die Urnen lösen sich im Erdreich auf, wodurch die Asche in den umgebenden Boden übergeht und so Teil des natürlichen Kreislaufs wird, der die dort wachsenden Pflanzen versorgt. Diese Verbindung zwischen Bestattungsort und Vegetation wird bei vielen Naturfriedhöfen bewusst als Teil des Konzepts verstanden.

Auch die Möglichkeit anonymer Bestattungen ist bei Naturfriedhöfen häufig vorgesehen und entspricht dem Wunsch mancher Menschen nach einer zurückhaltenden, schlichten letzten Ruhestätte ohne namentlich gekennzeichnetes Einzelgrab. Gleichzeitig bieten viele dieser Anlagen, wie auch am Rauchkogel, einfache Erinnerungsmöglichkeiten in Form kleiner Plaketten, die Namen und Lebensdaten festhalten, ohne den naturnahen Gesamteindruck des Ortes zu beeinträchtigen.