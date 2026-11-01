Neue Gedenktafel in Salzburg erinnert an Vertreibung von 20.000 Protestanten im 18. Jahrhundert

In den Dombögen in der Salzburger Innenstadt ist eine neue Gedenktafel angebracht worden. Sie erinnert an die Vertreibung von Menschen protestantischen Glaubens aus Salzburg im 18. Jahrhundert. Fürsterzbischof Leopold Anton von Firmian hatte am 31. Oktober 1731 angeordnet, dass alle Protestanten das Land verlassen müssen. Mehr als 20.000 Menschen waren von diesem Befehl betroffen.

Ein Befehl mit weitreichenden Folgen

Der Erlass Firmians sah unterschiedliche Fristen vor: Wer Besitz hatte, musste das Erzbistum Salzburg innerhalb von drei Monaten verlassen. Besitzlose Menschen hatten lediglich acht Tage Zeit. Die meisten der Vertriebenen stammten aus dem Pinzgau und dem Pongau. Der überwiegende Teil von ihnen machte sich auf den langen Weg nach Ostpreußen.

Für Salzburg bedeutete die Vertreibung den Verlust eines Sechstels der gesamten Bevölkerung. Rund 1.700 Bauernhöfe blieben in der Folge leer zurück. Wolfgang Neuper, Historiker beim Landesarchiv Salzburg, ordnet die Ereignisse im Rahmen seiner Forschungstätigkeit ein. Den vertriebenen Besitzerinnen und Besitzern wurde für ihr zurückgelassenes Eigentum nur ein Bruchteil des eigentlichen Werts ausbezahlt.

Im Landesarchiv Salzburg lagern bis heute Emigrationslisten aus den Jahren 1731 und 1732. Nachkommen der vertriebenen Protestanten nutzen diese Unterlagen, um im Archiv nach ihren familiären Wurzeln zu suchen. Die katholische Kirche entschuldigte sich in den 1960er-Jahren für die Vertreibung der Protestanten aus Salzburg. Heute leben im Bundesland Salzburg rund 15.000 Menschen evangelischen Glaubens. Linde Végh ist Mitglied des Vereins „Der Salzbund“, Margit Geley ist evangelische Pfarrerin.

Religiöse Verfolgung im Europa der Frühen Neuzeit

Vertreibungen aus religiösen Gründen waren in der Frühen Neuzeit in weiten Teilen Europas keine Seltenheit. Nach der Reformation im 16. Jahrhundert hatten sich die konfessionellen Grenzen in vielen Herrschaftsgebieten verschärft. Grundsätzlich galt in zahlreichen Territorien des Heiligen Römischen Reiches über lange Zeit der Grundsatz, dass die Konfession des jeweiligen Landesherrn auch für die Untertanen verbindlich war. Wer sich diesem Grundsatz widersetzte, musste in vielen Fällen mit Repressionen oder mit der Ausweisung rechnen.

Für die betroffenen Menschen bedeutete eine solche Vertreibung meist den vollständigen Verlust der gewohnten Lebensgrundlage. Höfe, Felder und Werkstätten mussten zurückgelassen werden, oft verbunden mit erheblichen finanziellen Einbußen beim Verkauf von Grund und Boden unter Zeitdruck. Die Aufnahme in anderen Territorien hing stark davon ab, ob dort Glaubensfreiheit für die jeweilige Konfession bestand oder ob gezielt um neue Siedler geworben wurde, etwa um dünn besiedelte oder durch Kriege entvölkerte Gebiete wieder aufzubauen.

Historische Auswanderungs- und Emigrationslisten, wie sie auch im Fall der Salzburger Protestanten erhalten geblieben sind, gehören zu den wichtigsten Quellen für die genealogische und historische Forschung zu solchen Ereignissen. Landesarchive bewahren derartige Dokumente häufig über Jahrhunderte hinweg auf. Sie ermöglichen es Nachkommen, Auswanderungsrouten, Herkunftsorte und mitunter auch Familienzusammenhänge nachzuvollziehen. Für die historische Forschung liefern solche Listen zudem Angaben zur Größenordnung von Migrationsbewegungen und zu deren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen auf die Herkunfts- und Zielregionen.

Die Aufarbeitung religiös motivierter Vertreibungen ist vielerorts erst Jahrzehnte oder Jahrhunderte später erfolgt. Kirchliche Institutionen haben sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in mehreren Fällen öffentlich zu historischem Unrecht geäußert, das im Namen der jeweiligen Konfession begangen wurde. Solche Stellungnahmen stehen häufig im Zusammenhang mit einem allgemeinen gesellschaftlichen Wandel im Umgang mit konfessioneller Vielfalt sowie mit einem zunehmenden ökumenischen Austausch zwischen den christlichen Kirchen.