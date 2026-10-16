Neue Messstation im Habachtal soll Pinzgau früher vor Überflutungen warnen

Im Habachtal bei Bramberg im Pinzgau ist eine neuartige Messstation zur Überwachung von Geschiebe in Betrieb genommen worden. Die Anlage soll Siedlungen im Oberpinzgau künftig früher vor möglichen Überflutungen warnen. Zum Einsatz kommen dabei eine Sedimentwaage, Lasermessungen und Drohnenflüge. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit der Wildbach- und Lawinenverbauung Salzburg mit der Universität für Bodenkultur in Wien.

Neue Technik am Habach im Einsatz

Der Habach transportiert nach Angaben der beteiligten Stellen wegen Gletscherschmelze, auftauenden Permafrostböden und einer steigenden Schneefallgrenze mehr Geschiebe als bisher. Um diesen Materialtransport genau zu erfassen, wurden in der Bachsohle des Habachs Geophone installiert. Diese Sensoren zeichnen Schwingungen auf, die entstehen, wenn Steine über Stahlplatten rollen oder springen. Dadurch kann der Geschiebetransport auch bei Hochwasser zu jeder Zeit erfasst werden.

Ergänzend dazu wird das transportierte Geschiebe an einer Wildbachsperre in einer Falle gesammelt und abgewogen. Tausende Laserpunkte erzeugen in der Messstation zudem ein dreidimensionales Abbild des Untergrunds. Drohnenflüge und Spezialkameras ergänzen die Überwachung der Situation im Habachtal.

Gebhard Neumayr, Sektionsleiter der Wildbach- und Lawinenverbauung, und Rolf Rindler, Projektleiter an der Universität für Bodenkultur in Wien, sind an dem Vorhaben beteiligt. Bei der Präsentation des Projekts im Pinzgau war auch Landwirtschafts- und Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) anwesend. Zuständig für den Bereich Katastrophenschutz im Land Salzburg ist Landesrat Maximilian Aigner (ÖVP).

Geschiebe als Risikofaktor in Wildbächen

Als Geschiebe wird grundsätzlich jenes feste Material bezeichnet, das ein Fließgewässer am Bachbett entlang transportiert, etwa Steine, Kies und Schotter. Anders als Schwebstoffe bewegt sich Geschiebe überwiegend rollend oder springend am Grund des Gewässers. Bei starkem Niederschlag oder Schneeschmelze kann die mitgeführte Menge rasch zunehmen, wodurch sich Bachbetten verlegen oder Abflussquerschnitte verringern können. In der Folge steigt die Gefahr, dass Wasser über die Ufer tritt und angrenzende Flächen überflutet.

Üblicherweise stützt sich die Einschätzung von Wildbachgefahren auf eine Kombination unterschiedlicher Messverfahren. Sedimentwaagen liefern Daten zur tatsächlich transportierten Materialmenge, während akustische oder seismische Sensoren wie Geophone kontinuierliche Informationen auch während kurzfristiger Hochwasserereignisse liefern, in denen eine direkte Beobachtung vor Ort kaum möglich ist. Laserscans und photogrammetrische Auswertungen aus Drohnenflügen ermöglichen es darüber hinaus, Veränderungen der Geländeoberfläche über längere Zeiträume hinweg sichtbar zu machen.

In alpinen Regionen gewinnt die Beobachtung von Geschiebeprozessen zunehmend an Bedeutung, da sich die Ausgangsbedingungen in vielen Einzugsgebieten verändern. Schmelzende Gletscher und auftauender Permafrost können zusätzliches Lockermaterial freisetzen, das bei Niederschlagsereignissen leichter mobilisiert wird. Eine höhere Schneefallgrenze wiederum führt dazu, dass Niederschläge häufiger als Regen statt als Schnee fallen, was den Wasserabfluss in Bächen beschleunigen kann. Diese Entwicklungen gelten als allgemeine Rahmenbedingungen, mit denen sich Fachleute im Bereich Wildbach- und Lawinenverbauung in verschiedenen alpinen Gebieten befassen.

Die gewonnenen Messdaten solcher Stationen dienen in der Regel nicht nur der wissenschaftlichen Auswertung, sondern auch der praktischen Gefahrenabschätzung für Behörden und Einsatzorganisationen. Auf Basis kontinuierlicher Beobachtungen lassen sich Veränderungen im Geschiebehaushalt eines Einzugsgebiets über längere Zeiträume nachvollziehen, was wiederum in die Planung von Schutzmaßnahmen einfließen kann. Die Kombination aus bodengebundenen Sensoren, baulichen Messeinrichtungen wie Sperren und luftgestützter Erfassung mittels Drohnen zählt mittlerweile zu den gängigen Methoden, um Wildbäche in sensiblen Gebieten systematisch zu überwachen.