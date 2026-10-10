Neuer Flusswanderweg im Höllental nach zehn Jahren Planung eröffnet

Im Höllental im Bezirk Neunkirchen ist am Samstag ein neuer Flusswanderweg eröffnet worden. Die Route verbindet Kaiserbrunn mit dem ehemaligen Gasthaus Singerin, ist 8,7 Kilometer lang und führt weitgehend entlang der Schwarza. Der Planung des Projekts gingen zehn Jahre voraus.

Neue Strecke entlang der Schwarza

Initiator des Vorhabens ist Hubert Prigl, 79 Jahre alt und Vorsitzender der Naturfreunde Hirschwang-Reichenau. Nach Angaben der Naturfreunde ist für die gesamte Strecke zwischen Kaiserbrunn und dem ehemaligen Gasthaus Singerin mit rund zweieinhalb bis drei Stunden Gehzeit zu rechnen. Der Weg weist nur geringe Höhenunterschiede auf.

Bislang mussten Wandernde auf Teilen dieser Strecke auf die Höllental-Bundesstraße ausweichen oder direkt neben ihr gehen. Mit dem neuen Weg entsteht nun eine durchgehende Verbindung abseits des Straßenverkehrs. In Kombination mit bereits bestehenden Wanderwegen ist dadurch auch eine längere Tour zwischen Payerbach-Reichenau und Schwarzau im Gebirge möglich.

Die Umsetzung kostete nach Angaben der Naturfreunde rund 800.000 Euro. Finanziert wurde das Projekt durch öffentliche Förderungen, Eigenleistungen, Spenden und ehrenamtliche Arbeit. An der Finanzierung beteiligten sich die Stadt Wien als Grundeigentümerin, die Wirtschaftsagentur ecoplus sowie mehrere Gemeinden. Bei der Errichtung halfen ehrenamtliche Wegeteams mit, zudem waren Schülerinnen und Schüler verschiedener Berufsschulen beteiligt.

Bei einem Lokalaugenschein von noe.ORF.at waren am Samstag auf dem neuen Weg Familien mit Kleinkindern ebenso unterwegs wie Menschen über 90 Jahre.

Verkehrsaufkommen und Kontrollen im Höllental

Peter Lepkowicz (SPÖ), Bürgermeister von Schwarzau im Gebirge, berichtet von einem hohen Verkehrsaufkommen an besonders heißen Wochenenden: Dann würden zwischen 500 und 1.000 Pkw im Höllental gezählt. Im vergangenen Sommer habe es deshalb Schwerpunktkontrollen gegeben, bei denen insgesamt 75 Anzeigen ausgesprochen wurden. Rund 15 davon betrafen forstrechtliche Übertretungen, darunter unerlaubte Lagerfeuer und Grillen bei großer Trockenheit.

Für den kommenden Sommer sind laut Lepkowicz erneut Schwerpunktaktionen gegen Verkehrsverstöße und forstrechtliche Verstöße geplant. Die Gemeinden Reichenau an der Rax und Schwarzau im Gebirge denken zudem über ein gemeinsames Parkraummanagement nach. Ob tatsächlich Parkgebühren eingeführt werden, ist noch nicht entschieden. Ob der neue Wanderweg zusätzliche Besucherinnen und Besucher ins Höllental bringen wird, ist nach Einschätzung des Bürgermeisters eine Erwartung, aber kein gesicherter Effekt.

Beliebtes Naherholungsgebiet mit saisonalem Andrang

Das Höllental zählt zu den bekannten Naherholungsgebieten im niederösterreichisch-steirischen Grenzraum und ist vor allem an Wochenenden während der warmen Jahreszeit stark frequentiert. Alice Wanner, Tourismusforscherin am IMC Krems, beschäftigt sich mit Entwicklungen in solchen Naherholungsregionen, in denen naturnahe Freizeitangebote zunehmend nachgefragt werden.

Grundsätzlich stellt eine hohe Zahl an Tagesgästen viele ländliche Gemeinden vor ähnliche Herausforderungen: Parkplätze sind begrenzt, die Infrastruktur ist oft nicht auf saisonale Spitzenbelastungen ausgelegt, und der motorisierte Individualverkehr konzentriert sich auf wenige Zufahrtsstraßen. In solchen Situationen greifen Gemeinden häufig auf Lenkungsmaßnahmen wie Parkraummanagement, zeitlich begrenzte Verkehrsbeschränkungen oder verstärkte Kontrollen zurück, um Konflikte zwischen Erholungssuchenden, Anrainerinnen und Anrainern sowie Natur- und Forstschutz zu verringern.

Auch der Schutz empfindlicher Naturräume spielt in solchen Regionen regelmäßig eine Rolle. Vorschriften zu offenem Feuer oder zum Betreten bestimmter Waldflächen dienen in erster Linie der Vermeidung von Waldbränden, insbesondere in trockenen Sommermonaten. Entsprechende Kontrollen sind in vielen stark besuchten Wald- und Flussgebieten mittlerweile fester Bestandteil der warmen Jahreszeit.

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