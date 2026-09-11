Neuer Planseeradweg offiziell eröffnet – 2,5 Millionen Euro für sichere Alternative zur Landesstraße

Der neue Planseeradweg zwischen Breitenwang und dem Plansee ist am Freitagvormittag offiziell eröffnet worden. Für das Projekt wurden rund 2,5 Millionen Euro investiert. Damit steht Radfahrerinnen und Radfahrern erstmals eine durchgehende Verbindung abseits der stark befahrenen Plansee-Landesstraße zur Verfügung.

Bauprojekt von der Planung bis zur Fertigstellung

Konkrete Planungen für den Radweg entstanden im Herbst 2024. Die eigentlichen Bauarbeiten begannen im August 2025 und zogen sich bis in den Sommer 2026, in dem die Strecke schließlich fertiggestellt wurde. Zwischen Breitenwang und dem Plansee wurden rund 3,3 Kilometer Radweg neu gebaut und asphaltiert. Zusätzlich wurden weitere 1,2 Kilometer bestehender Strecke saniert und neu geschottert.

Der Weg verfügt über zwei jeweils 1,5 Meter breite Fahrspuren. Für Fußgängerinnen und Fußgänger wurde ein eigener, getrennter Weg geschaffen. Entlang der Strecke entstanden zudem neue Rast- und Aussichtspunkte, ausgestattet mit Holzliegen, Tischen und Bänken.

Die Trasse führt streckenweise durch steiles und felsiges Gelände. Der Radweg verläuft weitgehend abseits des Straßenverkehrs und soll damit eine sichere Alternative zur bisherigen Strecke entlang der Landesstraße bieten.

Finanzierung und Kostenrahmen

Die veranschlagten Baukosten von 2,5 Millionen Euro konnten eingehalten werden. Den größten Teil der Finanzierung übernahm das Land. Die Gemeinden Reutte und Breitenwang sowie die Naturparkregion Reutte trugen den restlichen Anteil der Kosten. Gemeinsam mit der neuen Seespitzbrücke verbessert der Planseeradweg die Verbindung rund um Reutte, den Plansee und den Heiterwanger See.

Radinfrastruktur im alpinen Gelände

Der Bau von Radwegen in alpinem oder voralpinem Gelände stellt technisch grundsätzlich höhere Anforderungen als vergleichbare Projekte im Flachland. Steile Hangbereiche und felsiger Untergrund erfordern in der Regel aufwendigere Sicherungsmaßnahmen, etwa durch Stützkonstruktionen oder angepasste Streckenführungen, um die Trasse dauerhaft stabil zu halten. Solche Rahmenbedingungen wirken sich üblicherweise auch auf die Bauzeit und den Kostenaufwand aus.

Bei touristisch stark frequentierten Strecken, wie sie rund um Seen und in Naturparkregionen häufig vorkommen, spielt zudem die Trennung von Rad- und Fußverkehr eine wichtige Rolle. Getrennte Wegführungen tragen dazu bei, Konflikte zwischen unterschiedlichen Nutzergruppen zu vermeiden und die Sicherheit auf stark genutzten Abschnitten zu erhöhen. Rast- und Aussichtspunkte entlang solcher Wege dienen üblicherweise nicht nur der Erholung, sondern sollen auch den Verkehrsfluss entzerren, indem sie Haltemöglichkeiten abseits der eigentlichen Fahrspur schaffen.

Die Finanzierung von Radinfrastrukturprojekten erfolgt in Tirol grundsätzlich häufig durch ein Zusammenspiel von Land und den jeweils betroffenen Gemeinden. Diese Aufteilung ermöglicht es, größere Vorhaben auch dann umzusetzen, wenn einzelne Gemeinden allein nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügen würden. Naturparkregionen übernehmen in solchen Fällen häufig zusätzliche Mitfinanzierungsanteile, da touristische Infrastruktur wie Rad- und Wanderwege direkt mit der jeweiligen Regionsentwicklung verknüpft ist.