Neuerlicher Feuerwehreinsatz nach Deponiebrand in Katsdorf wegen Glutnestern

Drei Tage nach einem Großbrand bei einer Mülldeponie in Katsdorf im Bezirk Perg ist es am Sonntagvormittag erneut zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Ein Wachmann der Deponie hatte mehrere Glutnester entdeckt. Vier Feuerwehren rückten daraufhin zum Gelände in der Ortschaft Ruhstetten aus.

Glutnester erneut entdeckt

Der Wachmann der Mülldeponie bemerkte am Sonntagvormittag mehrere Glutnester im abgelagerten Müll und alarmierte die Feuerwehr. Die eingesetzten Kräfte überprüften das gesamte Deponiematerial mit einer Wärmebildkamera, um sämtliche Glutnester aufzuspüren. Mit Baggern und Radladern wurde der Müll anschließend verteilt, damit die Einsatzkräfte die betroffenen Stellen gezielt löschen konnten. Die Deponie wurde mit Löschwasser sowie geringen Mengen an Löschschaum eingedeckt.

Der ursprüngliche Brand auf dem Deponiegelände hatte sich bereits am Donnerstag ereignet. Damals waren 16 Feuerwehren mit rund 200 Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Die Rauchsäule des Brandes war kilometerweit sichtbar. Den Einsatzkräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das Bürogebäude der Anlage zu verhindern.

Dietmar Ganglbauer, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Ruhstetten, appellierte im Zusammenhang mit dem Brand an die Bevölkerung, Akkus und Batterien nicht über den Hausmüll zu entsorgen. Stattdessen sollten diese fachgerecht bei einem Altstoffsammelzentrum abgegeben werden.

Gefahrenquelle Akkus im Restmüll

Lithium-Ionen-Akkus und Batterien gelten bei Abfallentsorgern grundsätzlich als eine der häufigsten Brandursachen auf Müllsammelstellen und Deponien. Werden beschädigte oder defekte Akkus gemeinsam mit anderem Müll verdichtet oder mechanisch belastet, können sie Kurzschlüsse erleiden und sich stark erhitzen. In der Fachsprache wird dieser Vorgang als thermisches Durchgehen bezeichnet. Dabei kann es zu offenen Flammen oder Funkenschlag kommen, die sich in brennbarem Müll rasch ausbreiten.

Besonders kritisch ist diese Gefahr bei großen Müllmengen, wie sie auf Deponien oder in Sortieranlagen lagern. Glutnester können sich dort im Inneren von Müllhaufen über längere Zeit unbemerkt halten, da die Oberfläche eines Haufens oft kühl bleibt, während im Inneren weiterhin Hitze entsteht. Aus diesem Grund setzen Feuerwehren bei solchen Einsätzen häufig Wärmebildkameras ein, um verborgene Glutnester sichtbar zu machen, die mit bloßem Auge nicht erkennbar wären.

Um ein erneutes Aufflammen zu verhindern, wird betroffenes Material bei derartigen Einsätzen üblicherweise mit schwerem Gerät wie Baggern oder Radladern auseinandergezogen und durchmischt. Dadurch gelangt Luft an tiefer liegende Schichten, gleichzeitig wird es möglich, Glutnester gezielt mit Wasser oder Löschschaum zu bekämpfen. Löschschaum kommt dabei oft ergänzend zum Einsatz, da er brennbares Material stärker abdeckt und so die Sauerstoffzufuhr zusätzlich einschränkt.

Altstoffsammelzentren bieten für Verbraucher eine kontrollierte Möglichkeit, Batterien und Akkus getrennt vom Restmüll zu entsorgen. Dort werden sie fachgerecht gesammelt und einer sicheren Weiterverwertung oder Entsorgung zugeführt, wodurch das Risiko von Bränden in der regulären Müllentsorgung deutlich verringert wird. Entsorgungsbetriebe weisen regelmäßig darauf hin, dass bereits einzelne beschädigte Akkus ausreichen können, um größere Brandereignisse auf Sammelstellen oder Deponien auszulösen.