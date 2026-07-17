Neues Thermenhotel in Altenmarkt sorgt für Diskussionen – Baustart 2027 geplant

Geplantes Thermenhotel in Altenmarkt sorgt für Diskussionen

Im Ennspongau wird der geplante Neubau eines Hotels neben der Erlebnis-Therme in Altenmarkt diskutiert. Der Baustart ist für Frühjahr 2027 vorgesehen.

Die Erlebnis-Therme wurde seinerzeit von den Gemeinden Altenmarkt, Radstadt, Eben und Flachau gemeinsam mit dem Land Salzburg finanziert. Das geplante Hotel soll direkt neben der bestehenden Anlage errichtet werden.

Kapazität und geplante Maßnahmen

An Spitzentagen besuchen derzeit bis zu 1.700 Menschen die Thermenanlage. Mit dem Hotelbetrieb sollen künftig bis zu 200 Hotelgäste die Therme zusätzlich nutzen. Im Zuge des Projekts sind auch bauliche Anpassungen vorgesehen: Zusätzliche Liegeflächen sollen geschaffen, der gesamte Saunabereich erneuert und ein neues Reservierungssystem für Eintritte eingeführt werden.

Unterschiedliche Einschätzungen

Kritiker äußern Bedenken, das Hotel könnte zu einer weiteren Belastung der Infrastruktur rund um die Therme und die öffentliche Sauna führen. Flachau-Bürgermeister Thomas Oberreiter (ÖVP) ist der Ansicht, dass durch die zusätzlichen Liegeflächen weder Einheimische noch Gäste einen Nachteil durch das neue Hotel hätten. Altenmarkts Bürgermeister Josef Steger (ÖVP) sieht im Hotelbau eine Möglichkeit, die Auslastung der Anlage gleichmäßiger über das Jahr zu verteilen. Die Geschäftsführung argumentiert, Hotelgäste würden sich vorrangig im Saunabereich aufhalten und nicht in den Wasserbecken der Therme.