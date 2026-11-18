Die Stadtgemeinde Neunkirchen stellt ihr „Essen auf Rädern“-Angebot mit Ende Jänner 2027 ein. Grund dafür ist ein Mangel an ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die für die Auslieferung der Mahlzeiten benötigt werden. Derzeit werden täglich bis zu 80 Personen in Neunkirchen mit dem Essen versorgt.

Aus für ein 48 Jahre altes Angebot

„Essen auf Rädern“ gibt es in Neunkirchen seit 1978. Nach 48 Jahren endet das Angebot nun aufgrund von Personalmangel in der Auslieferung. Die Gemeinde habe in den vergangenen Jahren und Monaten mehrfach dazu aufgerufen, sich als ehrenamtliche Helferin oder Helfer zu melden. Es sei jedoch schwierig gewesen, genügend Freiwillige für diese Tätigkeit zu finden. Die Stadtgemeinde könne das Angebot deshalb nur noch bis Ende Jänner 2027 aufrechterhalten.

Ab Februar müssen sich die bisher versorgten Personen nach eigenen Alternativen umsehen. Die Stadt kündigte an, bei dieser Suche zu unterstützen. In den kommenden Tagen sollen die Betroffenen per Brief über andere Anbieter informiert werden. Als alternative Anbieter nennt die Stadtgemeinde das Rote Kreuz, das Hilfswerk sowie die Volkshilfe. Zusätzliche Unterstützung bei der Suche nach einer passenden Lösung bietet der Bürgerservice der Gemeinde.

Der Normalpreis für das bisherige Essen auf Rädern lag bei 10,40 Euro. Beziehende einer Mindestpension zahlten einen ermäßigten Preis von 8,03 Euro. Die Stadt kündigte an, diese finanzielle Unterstützung für Mindestpensionsbeziehende auch künftig fortzuführen. Die Förderung soll demnach auch dann bestehen bleiben, wenn die Betroffenen ihr Essen künftig über einen anderen Anbieter beziehen.

Ehrenamt als Grundlage sozialer Versorgungsdienste

Essen-auf-Rädern-Dienste beruhen in vielen Gemeinden traditionell auf einem Zusammenspiel aus organisatorischer Trägerschaft und ehrenamtlichem Engagement. Während die Zubereitung der Mahlzeiten häufig von Großküchen oder beauftragten Betrieben übernommen wird, erfolgt die Auslieferung an die Haushalte vielerorts durch freiwillige Helferinnen und Helfer. Diese Struktur ermöglicht es, die Kosten für die Empfängerinnen und Empfänger überschaubar zu halten, macht die Angebote zugleich aber abhängig von der Bereitschaft von Freiwilligen, regelmäßig Zeit für die Zustellung aufzubringen.

Grundsätzlich berichten soziale Organisationen und Kommunen in den vergangenen Jahren verstärkt von Schwierigkeiten, ausreichend ehrenamtliches Personal zu gewinnen. Gründe dafür werden in der Fachdiskussion häufig in veränderten Lebensumständen, beruflichen Anforderungen oder demografischen Entwicklungen gesehen. Für Essen-auf-Rädern-Dienste bedeutet ein Rückgang an Freiwilligen in der Regel, dass Liefertouren nicht mehr im bisherigen Umfang abgedeckt werden können, was wiederum Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit älterer oder in ihrer Mobilität eingeschränkter Menschen haben kann.

Rolle von Wohlfahrtsorganisationen bei der Essensversorgung

Neben kommunalen Angeboten sind in Österreich traditionell auch größere Wohlfahrtsorganisationen wie das Rote Kreuz, das Hilfswerk und die Volkshilfe im Bereich der mobilen Essensversorgung aktiv. Diese Organisationen verfügen üblicherweise über eigene Strukturen zur Essenszustellung, die teils auf bezahltem Personal, teils auf ehrenamtlichen Kräften beruhen, und bieten ihre Dienste in zahlreichen Regionen Österreichs an. Für Kommunen, die ein eigenes Angebot nicht mehr aufrechterhalten können, stellen solche Organisationen häufig eine Anlaufstelle dar, an die Betroffene verwiesen werden können, um die Versorgung mit warmen Mahlzeiten weiterhin sicherzustellen.