Niederländerin stürzt am Gaisalmsteig zehn Meter ab und verletzt sich

Wanderin stürzt am Achensee ab und wird verletzt

Am Samstag ist eine 54-jährige niederländische Urlauberin am Achensee im Bezirk Schwaz von einem Wandersteig abgestürzt. Sie zog sich Verletzungen an Kopf und Schulter zu.

Die Frau war mit einer Gruppe auf dem Gaisalmsteig von der Gaisalm in Richtung Pertisau unterwegs, als sie rund zehn Meter in Richtung Achensee abstürzte. Angehörige halfen ihr, zurück auf den Steig zu gelangen.

Bergrettung und Rettungskräfte rückten mit Booten zur Erstversorgung an. Die verletzte Frau wurde ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Auch die Angehörigen wurden per Boot geborgen, da sie die Wanderung laut Polizei nicht fortsetzen konnten.