Niederösterreich: Einbrüche in Wohnhäuser um 26 Prozent gestiegen

Niederösterreich: Zahl der Einbrüche in Wohnhäuser steigt deutlich

In Niederösterreich ist die Zahl der Einbrüche in Wohnhäuser im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 26 Prozent gestiegen. Die Zahl der Einbrüche in Wohnungen und Keller ist hingegen rückläufig.

Johann Baumschlager, Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich, äußerte sich dazu im Interview mit NÖ heute-Moderatorin Veronika Kaizar.

Empfehlungen der Polizei

Die Polizei rät zu drei grundlegenden Maßnahmen: Fenster und Türen sollten versperrt sein, im Haus sollte für Lichtquellen gesorgt werden, und eine gute Nachbarschaftspflege wird empfohlen. Baumschlager empfiehlt zudem einen kleinen Safe im Haus für Wertsachen wie Bargeld oder Schmuck.

Laut Baumschlager zählen Geld und Schmuck zu den Hauptzielen von Einbrechern. In den meisten Fällen würden Täter die Tatorte zuvor genau ausspionieren. Bei verdächtigen Beobachtungen rät die Polizei, den Notruf 133 zu wählen.

Baumschlager zufolge werden derzeit rund 20 Prozent der Einbruchsdelikte von der Polizei aufgeklärt.

Home Invasion in Gänserndorf

Im Dezember kam es im Bezirk Gänserndorf zu einer Home Invasion. Im Zusammenhang damit erfolgten Festnahmen.

Kostenlose Beratung

Die Polizei bietet in jedem Bezirk und jeder Stadt Niederösterreichs kostenlose individuelle Einbruchschutzberatung durch Präventionsbeamte an. Zudem wird empfohlen, eine Liste der Wertgegenstände mit Fotos, Seriennummern und Kaufbelegen anzufertigen.