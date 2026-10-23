Niederösterreich lässt Notarzt-Reform vor geplantem Start extern prüfen

Die geplante Neuordnung der Notarztversorgung in Niederösterreich wird vor ihrem Start noch einmal extern geprüft. Landesrätin Eva Prischl (SPÖ) hat die Österreichische Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK) mit einer ergänzenden fachlichen Prüfung beauftragt. Diese soll klären, ob die für April 2027 vorgesehene Versorgungsstruktur den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Die Ergebnisse werden in einigen Wochen erwartet.

Zusätzliche Prüfung vor dem geplanten Starttermin

Der Start der neuen Notarztversorgung war ursprünglich für den 1. April 2027 vorgesehen. Im Zuge der Reform sollen elf der derzeit 32 Notarztstützpunkte in Niederösterreich umstrukturiert werden, während 21 Standorte unverändert bleiben sollen. In einem ersten Schritt ist geplant, mindestens 26 Standorte mit einem Notfallsanitäter mit erweiterten Kompetenzen zu besetzen. Bis zum Jahr 2030 sollen landesweit 86 sogenannte RTW-C-Standorte bestehen.

Am Freitag, dem 23. Oktober 2026, fand ein runder Tisch mit Vertreterinnen und Vertretern der Rettungsorganisationen statt. Im Rahmen dieses Treffens wurde auch die zusätzliche Prüfung durch die ÖNK beauftragt. Prischl forderte die Rettungsorganisationen zugleich auf, Maßnahmen vorübergehend auszusetzen, die nicht oder nur schwer rückgängig gemacht werden können.

Mehrere Teilbereiche der Reform sollen nach derzeitigem Stand nicht wie ursprünglich zum 1. April 2027 abgeschlossen sein. Der Ausbau der Acute-Community-Nurse-Standorte von aktuell sechs auf zehn soll nicht vor 2028 fertiggestellt werden. Auch die geplante Flugrettungsinfrastruktur bei den Landeskliniken soll bis zum Starttermin im April 2027 nicht vollständig umgesetzt sein. Offen ist zudem, welche Bedeutung das im Gesundheitsplan angestrebte Berufsbild der diplomierten Notfallsanitäter bei der Umsetzung der Reform haben wird. Für dessen gesetzliche Verankerung ist der Bund zuständig.

Neben den ursprünglich vorgesehenen Schritten wurden zusätzliche Maßnahmen entwickelt, die in den Empfehlungen der Experten nicht vorgesehen waren. Dazu zählen erweiterte Notfallkompetenzen für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter. Darüber hinaus ist eine engere Zusammenarbeit mit Wien geplant. Mit Oberösterreich und der Steiermark laufen zudem Gespräche über eine grenzüberschreitende Unterstützung bei Bedarf.

Die Reform sorgt seit längerem für politische Auseinandersetzungen. Die überparteiliche Plattform NÖ forderte am Donnerstag, dem 22. Oktober 2026, dass die Reform abgesagt werden solle. SPÖ-Landesparteichef und Landesrat Sven Hergovich hat wiederholt Kritik an der Reform geäußert.

Organisation der Notfallversorgung im ländlichen Raum

Grundsätzlich stellt die notärztliche Versorgung in Flächenbundesländern eine besondere organisatorische Herausforderung dar. Lange Anfahrtswege, unterschiedliche Bevölkerungsdichten und die Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal müssen dabei miteinander in Einklang gebracht werden. In vielen Regionen wird deshalb zunehmend auf ein abgestuftes System gesetzt, bei dem nicht jeder Einsatz zwingend durch einen Notarzt, sondern je nach Lage auch durch speziell geschultes Rettungspersonal mit erweiterten Kompetenzen abgedeckt wird.

Solche Konzepte sehen üblicherweise vor, dass Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter bestimmte medizinische Maßnahmen eigenständig durchführen dürfen, die bislang Ärztinnen und Ärzten vorbehalten waren. Damit soll die Zeit bis zum Eintreffen einer notärztlichen Versorgung sinnvoll überbrückt werden, insbesondere in dünner besiedelten Gebieten mit längeren Anfahrtszeiten.

Bei der Umstrukturierung bestehender Stützpunkte spielt zudem die Standortplanung eine zentrale Rolle. Üblicherweise werden Einsatzzahlen, Bevölkerungsentwicklung und geografische Gegebenheiten herangezogen, um festzulegen, welche Standorte erhalten, zusammengelegt oder neu ausgerichtet werden. Begleitend dazu werden häufig externe fachliche Gutachten eingeholt, um sicherzustellen, dass gesetzliche Vorgaben zur Versorgungsdichte und zu Reaktionszeiten eingehalten werden. Auch die Zusammenarbeit zwischen benachbarten Bundesländern oder Regionen gehört in solchen Systemen vielerorts zum Standardrepertoire, etwa um bei Engpässen