Niederösterreich: Weniger Drogenanzeigen, aber deutlich mehr Verbrechen

Drogenkriminalität in Niederösterreich: Weniger Anzeigen, aber mehr schwere Vergehen

In Niederösterreich wurden im Jahr 2025 insgesamt 4.043 Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz angezeigt. Das entspricht einem Rückgang von 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr – 290 Anzeigen weniger. Das geht aus dem Drogenbericht des Bundeskriminalamtes hervor.

Während die Zahl der Vergehen um 8,5 Prozent sank, nahmen die Verbrechen im gleichen Zeitraum um mehr als zehn Prozent zu.

Cannabis dominiert, Heroin-Sicherstellungen stark gestiegen

Rund zwei Drittel aller Suchtmittelanzeigen in Niederösterreich standen 2025 im Zusammenhang mit Cannabis. Es folgten Kokain mit 19,7 Prozent, Methamphetamin mit 7,2 Prozent, Amphetamin mit 5,5 Prozent, Heroin mit 2,9 Prozent und Ecstasy mit zwei Prozent der Anzeigen.

Bei den sichergestellten Mengen zeigen sich deutliche Unterschiede: Die sichergestellte Menge an Heroin stieg um 958,6 Prozent, jene von Methamphetamin um 48,6 Prozent und Cannabis um 20,6 Prozent. Demgegenüber gingen die Sicherstellungen bei Amphetamin um 46,3 Prozent, bei Kokain um 9,1 Prozent und bei Ecstasy-Tabletten um 80,4 Prozent zurück.

Cannabisplantagen und Drogentote

Die Zahl der entdeckten Cannabisplantagen ging in Niederösterreich von 120 auf 69 zurück. Dennoch befand sich 2025 fast jede vierte in Österreich aufgedeckte Plantage im Bundesland. Die Zahl der Drogentoten blieb nahezu gleich wie im Vorjahr; das Alter der Verstorbenen lag zwischen 13 und 60 Jahren.

Schmuggel über Flughafen Wien-Schwechat

Am Flughafen Wien-Schwechat wurden im Passagierverkehr 626 Kilogramm Cannabiskraut sichergestellt. Die Zahl der bei Paket- und Postsendungen aufgegriffenen Sendungen stieg von 19 im Jahr 2024 auf 60. In einem Fall wurde in Wien ein Paket mit fünf Kilogramm Methamphetamin aufgegeben, das nach Neuseeland verschickt werden sollte.