Niederösterreicherin ist beste Notrufdisponentin Europas

Eine Notrufdisponentin aus Niederösterreich ist bei der diesjährigen Verleihung in Amsterdam mit dem Titel „Dispatcher of the Year“ als beste Notrufdisponentin Europas ausgezeichnet worden. Claudia Obermaier aus Arbesbach im Bezirk Zwettl arbeitet im Notruf-Stützpunkt Zwettl sowie im Homeoffice für Notruf Niederösterreich. Die 41-Jährige erhielt die Auszeichnung im Rahmen des „Euro Navigator“, dem jährlichen Treffen der IAED, der Notruforganisationen Europas.

Auszeichnung für Ruhe in Ausnahmesituationen

Die Jury hob bei der Begründung Obermaiers Fähigkeit hervor, Menschen in emotional hoch belastenden Situationen mit Ruhe, Klarheit und Sicherheit durch das Notrufgespräch zu führen. Obermaier arbeitet seit 21 Jahren im Notrufdienst. Gelernt hat sie ursprünglich Einzelhandelskauffrau, ihre Lehre begann sie in einem Autohaus. Später trat sie dem Arbeiter-Samariterbund bei. Seit 2005 ist sie für Notruf Niederösterreich tätig.

Im Jahr 2014 zog Obermaier nach Tirol und arbeitete dort in der Leitstelle Innsbruck. Ab 2017 disponierte sie von Tirol aus im Homeoffice weiterhin für Notruf Niederösterreich. Mittlerweile ist sie nach Niederösterreich zurückgekehrt und lebt als alleinerziehende Mutter mit ihrem sechsjährigen Sohn in Arbesbach. Ihre Arbeit teilt sich zwischen dem Stützpunkt Zwettl und dem Homeoffice auf, zusätzlich absolviert sie Zehn-Stunden-Dienste. Fallweise ist Obermaier auch beim Samariterbund sowie bei der Wasserrettung im Freibad in Groß Gerungs im Bezirk Zwettl im Einsatz. Als Ausgleich zum Dienst betreibt sie Sport wie Rennrad, Mountainbike und Laufen.

Niederösterreich wiederholt an der Spitze Europas

Die Auszeichnung ist für Notruf Niederösterreich keine Premiere: In den vergangenen sechs Jahren ging der Titel „Dispatcher of the Year Europe“ bereits viermal nach Niederösterreich, zuletzt dreimal in Folge.

Aufgaben einer Leitstelle im Rettungswesen

Notrufdisponentinnen und -disponenten nehmen in Leitstellen eingehende Notrufe entgegen, bewerten die Dringlichkeit einer Situation und alarmieren die passenden Einsatzkräfte. Dabei müssen sie binnen kurzer Zeit entscheiden, welche Informationen für Rettungsdienst, Feuerwehr oder Polizei notwendig sind, und gleichzeitig die anrufende Person durch das Gespräch führen. Gerade in akuten gesundheitlichen Notfällen kommt es darauf an, am Telefon beruhigend und zugleich handlungsleitend zu wirken, etwa wenn Erste-Hilfe-Maßnahmen wie eine Herz-Lungen-Wiederbelebung telefonisch angeleitet werden müssen.

Leitstellen arbeiten in Österreich häufig im Schichtbetrieb rund um die Uhr, da Notrufe jederzeit eingehen können. Die Tätigkeit erfordert neben fachlichem Wissen über medizinische und organisatorische Abläufe auch psychische Belastbarkeit, da Disponentinnen und Disponenten regelmäßig mit Ausnahmesituationen konfrontiert sind. Die Vereinheitlichung von Standards in diesem Bereich ist auch Aufgabe internationaler Organisationen wie der IAED, die Fortbildungen, Zertifizierungen und den fachlichen Austausch zwischen europäischen Notrufzentralen koordiniert. Veranstaltungen wie der „Euro Navigator“ dienen dabei dem Erfahrungsaustausch zwischen den teilnehmenden Ländern und der Würdigung besonderer fachlicher Leistungen im Rettungsdienst.