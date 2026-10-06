Niederösterreichs Flüsse führen bis zu 93 Prozent weniger Wasser als üblich

Mehrere niederösterreichische Flüsse führten im September 2026 deutlich weniger Wasser als im langjährigen Durchschnitt. Das geht aus dem Wasserhaushaltsbericht des Umweltministeriums hervor. Besonders stark betroffen war die Leitha bei Deutsch-Haslau im Bezirk Bruck an der Leitha, wo der Abfluss um 93 Prozent unter dem üblichen Wert lag. Auch an der Thaya bei Raabs, am Kamp bei Zwettl und an der March bei Angern wurden erhebliche Defizite gemessen. Der WWF machte am 6. Oktober 2026 in einer Aussendung auf die Zahlen aufmerksam und forderte Konsequenzen für den Schutz der Gewässer.

Deutliche Defizite an mehreren niederösterreichischen Gewässern

Laut dem Wasserhaushaltsbericht des Umweltministeriums lag der Abfluss der Leitha bei Deutsch-Haslau im September 2026 um 93 Prozent unter dem langjährigen Mittel. An der Thaya bei Raabs im Bezirk Waidhofen an der Thaya betrug der durchschnittliche Pegelstand im selben Monat 89 Prozent weniger als üblich. Am Kamp bei Zwettl wurde ein Defizit von 85 Prozent gegenüber dem langjährigen Durchschnitt festgestellt. Die March bei Angern im Bezirk Gänserndorf führte um 79 Prozent weniger Wasser als im September normalerweise zu erwarten wäre.

Die Leitha war bereits im Mai 2026 von einem deutlichen Wasserdefizit betroffen. Damals lag der Abfluss um 76 Prozent unter dem langjährigen Mittel. Die im September gemessenen Werte liegen damit noch einmal deutlich darunter.

Der Wasserhaushaltsbericht weist darüber hinaus auf eine österreichweite Entwicklung hin. An mehr als 80 Prozent der Flüsse im Land wurden im September 2026 sehr niedrige Abflüsse registriert. Auch beim Grundwasser zeigte sich ein ähnliches Bild: Knapp 90 Prozent der Grundwasser-Messstellen verzeichneten niedrige oder sehr niedrige Wasserstände.

WWF fordert Schutzprogramm für Niedrigwasser

Der WWF griff die Zahlen des Berichts in seiner Aussendung vom 6. Oktober 2026 auf und forderte ein verbindliches Niedrigwasser-Schutzprogramm für gefährdete Flüsse. Zusätzlich verlangte die Organisation mehr Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern. WWF-Expertin Bettina Urbanek erklärte, der anhaltende Wassermangel setze Gewässer und ihre Artenvielfalt massiv unter Druck.

Grundwasser und Flusspegel als Indikatoren für Trockenheit

Wasserhaushaltsberichte, wie sie das Umweltministerium regelmäßig veröffentlicht, fassen die Abflussmengen von Flüssen und die Stände von Grundwasser-Messstellen über einen bestimmten Zeitraum zusammen. Als Vergleichsgröße dient dabei üblicherweise ein langjähriges Mittel, das aus mehreren Jahrzehnten an Messdaten berechnet wird. Abweichungen von diesem Mittel zeigen an, ob ein Gewässer im Vergleich zu einem durchschnittlichen Jahr mehr oder weniger Wasser führt.

Niedrige Abflussmengen in Flüssen hängen grundsätzlich eng mit der Menge an Niederschlag und der Grundwasserneubildung in einer Region zusammen. Bleibt über längere Zeiträume Niederschlag aus oder fällt er geringer aus als im Durchschnitt, sinken in der Folge auch die Pegelstände von Flüssen und die Füllstände von Grundwasserleitern. Besonders kleinere und mittelgroße Flüsse reagieren auf solche Schwankungen häufig stärker als große Ströme, da ihr Einzugsgebiet oft kleiner ist und sie weniger Puffer gegen Trockenperioden besitzen.

Niedrigwasserphasen können sich auf die Lebensbedingungen in und an Gewässern auswirken. Geringere Wassermengen führen üblicherweise zu höheren Wassertemperaturen und einem geringeren Sauerstoffgehalt, was für Fische und andere im Wasser lebende Organismen eine zusätzliche Belastung darstellen kann. Auch Uferbereiche und angrenzende Feuchtgebiete sind von anhaltend niedrigen Pegelständen betroffen, da sie auf einen bestimmten Wasserhaushalt angewiesen sind.

Renaturierungsmaßnahmen, wie sie im Zusammenhang mit Fließgewässern diskutiert werden, zielen in der Regel darauf ab, naturnahe Flussstrukturen wiederherzustellen. Dazu zählen etwa die Anbindung von Altarmen, die Schaffung von Uferzonen mit natürlicher Vegetation oder der Rückbau technischer Verbauungen. Solche Maßnahmen sollen Gewässern grundsätzlich mehr Raum geben und ihre Fähigkeit verbessern, Wasser zurückzuhalten und Schwankungen in der Wasserführung auszugle