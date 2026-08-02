Niederösterreichs Tierheime am Limit: 200 Katzen in Mistelbach, viele Kitten suchen ein Zuhause

Niederösterreichische Tierheime verzeichnen hohe Zahl an Katzenjungen

Tierheime in Niederösterreich betreuen derzeit eine große Zahl an jungen Katzen. Betroffen sind unter anderem Einrichtungen in Mistelbach, Ternitz, Amstetten, Krems und St. Pölten.

Im Tierheim Dechanthof in Mistelbach werden aktuell rund 200 Katzen versorgt, etwa die Hälfte davon sind Kitten. Insgesamt werden dort derzeit 100 Katzenjunge betreut.

Zusätzlicher Aufwand für Personal und Pflegestellen

Im Frühjahr wurden im Tierheim Dechanthof 15 trächtige Katzen aufgenommen. Ein 20-köpfiges Team kümmert sich dort um die Tiere. Zehn mutterlose Kitten sind derzeit nachts bei Pflegepersonen untergebracht, da sie alle zwei bis drei Stunden mit der Hand gefüttert werden müssen.

Auch andere Einrichtungen melden einen Anstieg. Im Tierheim Ternitz im Bezirk Neunkirchen werden derzeit rund 80 Katzen betreut. Beim Tierschutzverein Amstetten hat sich der Bestand an den Pflegeplätzen seit April fast vervierfacht. Das Tierheim Krems berichtet zudem von deutlich mehr Anfragen von Menschen, die Katzen abgeben möchten.

Kastrationspflicht und Vermittlung

In Österreich gilt eine Kastrationspflicht für Freigängerkatzen. Katzenjunge können laut den Tierheimen ab einem Alter von rund neun Wochen vermittelt werden.

Das Tierheim St. Pölten weist darauf hin, dass derzeit Geldspenden benötigt werden, um Tierarztkosten, Spezialfutter und Aufzuchtmilch zu finanzieren.