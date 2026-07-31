Niedriger Wasserstand am Bodensee: Boote sitzen fest und Häfen werden überprüft

Niedriger Wasserstand am Bodensee bereitet Schifffahrt Sorgen

Der Bodensee weist einen der niedrigsten Wasserstände seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1850 auf. Am Pegel Bregenz wurde am Donnerstag ein Stand von 296 Zentimetern gemessen – ein Wert, der sonst nur bei winterlichem Niedrigwasser erreicht wird. Der Pegel Konstanz verzeichnete einen historischen Tiefststand.

Als Ursache gelten unterdurchschnittliche Niederschläge im Mai und Juni sowie ein weitgehend ausgebliebenes Schmelzwasser-Maximum, das üblicherweise Ende Juni auftritt.

Folgen für Häfen und Schifffahrt

Die Situation in den Häfen am Bodensee fällt unterschiedlich aus. In Hard, wo es sieben Häfen gibt, können laut Hafenmeister Martin Kleinbichler derzeit noch alle Bootsbesitzer ein- und ausfahren. In den kleineren Häfen von Gaißau, wo es drei Häfen gibt, sitzen dagegen zahlreiche Boote fest, weil ihnen Wasser unter dem Kiel fehlt.

Alle größeren Häfen am Bodensee werden derzeit auf ihre Wassertiefe überprüft. Von den Ergebnissen hängt ab, welche Anlegestellen weiterhin angefahren werden können. Als erste betroffene Anlegestelle gilt Langenargen am deutschen Bodenseeufer, wo es ab einem Pegelstand von 2,85 Metern eng wird.

Auswirkungen auf die Vorarlberg Lines

Geschäftsführer Alexandro Rupp von den Vorarlberg Lines zieht bislang eine positive Bilanz für den Sommer, insbesondere bei den Passagierzahlen. Der August gilt als wichtigster Monat für das Unternehmen. Sollte der Pegel weiter sinken, könnte die Situation perspektivisch auch für die Kursschiffe im Hafen Bregenz enger werden.