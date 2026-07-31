Niedrigwasser auf der Donau legt Frachtschiffe lahm und zwingt Ausflugsschiffe zu Routenänderungen

Niedrige Pegelstände auf der Donau beeinträchtigen Güterverkehr und Ausflugsschifffahrt

Anhaltend niedrige Wasserstände auf der Donau wirken sich auf den Güterverkehr und die Ausflugsschifffahrt in Niederösterreich aus. Betroffen sind sowohl Unternehmen, die auf Frachtschiffe angewiesen sind, als auch Anbieter von Donau-Ausflügen.

Am Areal des Agrarlogistikers Fuchshuber an der niederösterreichisch-oberösterreichischen Grenze legt normalerweise jeden Tag ein Güterschiff an. Die Schiffe bringen unter anderem Sojaschrott, Mais oder Dünger aus Deutschland und Osteuropa. Seit drei Wochen ist dort kein Schiff mehr angekommen.

Engstellen erschweren Schiffsverkehr

Geschäftsführerin Daniela Fuchshuber schildert, dass die Wasserpegel derzeit so niedrig sind, dass Schiffe die Engstellen nicht mehr passieren können. Zwar könnten Güterschiffe grundsätzlich weiterhin fahren, allerdings nur mit deutlich reduzierter Fracht. Die Kosten dafür blieben jedoch unverändert, da die Schiffe den vollen Preis bezahlen müssten. Als Folge werde die Fracht derzeit auf Lkw oder Waggons umgeleitet.

Hans-Peter Hasenbichler, Geschäftsführer des Wasserstraßenbetreibers via Donau, erklärt, dass Ziel eine definierte Wassertiefe von 2,50 Metern sei. Aktuell liegt der Wasserstand jedoch 60 Zentimeter unter diesem Zielwert. Laut GeoSphere Austria waren die ersten sieben Monate des Jahres 2026 so niederschlagsarm wie noch nie seit Beginn des 20. Jahrhunderts.

Auswirkungen auf die Ausflugsschifffahrt

Auch die touristische Schifffahrt ist betroffen. Adi Aigner, Prokurist der Donau Niederösterreich Tourismus GmbH, berichtet, dass Ausflüge weiterhin stattfinden, allerdings auf veränderten Routen. Können Schiffe ihre gewohnte Strecke nicht befahren, müssen Routen angepasst werden – die Schiffe legen dann nicht an den üblichen Stationen oder Orten an. Das führt bei Landausflügen zu längeren Anfahrten mit Bussen.

Bei manchen Ausflugszielen kam es laut Aigner zu Stornierungen von 30 bis 50 Prozent. Vereinzelt sagten auch Kabinenschiffe ihre Reisen ab. Bei den Nächtigungszahlen seien laut Aigner bislang jedoch keine Rückgänge zu verzeichnen. Weite Teile Österreichs sind derzeit von extremer Trockenheit betroffen.