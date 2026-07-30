Niedrigwasser in Kärntner Seen zwingt Schifffahrt zu Umbauten an Anlegestellen

Niedrigwasser in Kärntner Seen macht Anpassungen bei der Schifffahrt nötig

Der Wasserstand der meisten Kärntner Seen liegt derzeit unter dem langjährigen Durchschnitt. Grund dafür ist eine deutlich geringere Niederschlagsmenge im laufenden Jahr 2026, die um fast ein Fünftel unter dem Mittel der vergangenen Jahrzehnte liegt.

Besonders betroffen ist der Ossiacher See, dessen Pegel derzeit bei rund 94 Zentimetern liegt – knapp 20 Zentimeter weniger als üblich. Der See hat eine Fläche von 10,7 Quadratkilometern.

Anpassungen bei der Schifffahrt

Der niedrige Wasserstand führt an den Anlegestellen der MS Ossiach zu hohen Stufen zwischen Schiff und Steg. Der Schifffahrt-Betreiber hat bereits begonnen, das Niveau an den Anlegestellen entsprechend anzupassen. Kapitän Daniel Ronacher erklärte, dass mehrere Bug-Anlegestellen rund um den See bereits adaptiert wurden.

An seitlichen Anlegestellen sind die Rampen für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer derzeit zu steil. Als mögliche Lösung wird die Installation schwimmender Stege diskutiert, die sich automatisch an den jeweiligen Wasserstand anpassen könnten. Laut Ronacher wäre ein solcher Umbau jedoch mit einem Eingriff in die Natur verbunden, weshalb es dafür hohe bürokratische Hürden gebe.

Auch am Weißensee wird die Entwicklung des Wasserstands von der Schifffahrt genau beobachtet. Betreiber Hans Winkler denkt bereits über mögliche Maßnahmen nach, sollte der Pegel weiter sinken.

Einschätzung des hydrografischen Dienstes

Helmut Malle vom Hydrografischen Dienst des Landes Kärnten erläuterte, welche Niederschlagsmengen für eine Erholung der Pegelstände nötig wären. Demnach benötigt der Ossiacher See rund 100 Millimeter Niederschlag, um um zehn Zentimeter anzusteigen. Bei einem Hochwasserereignis sei ein solcher Anstieg binnen zwölf bis 18 Stunden möglich.

Im Gegensatz dazu dauert es durch Verdunstung rund einen Monat, bis der Wasserstand um denselben Wert sinkt.