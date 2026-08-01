Nussensee trocknet aus: Tonnenweise Fische vor dem Tod gerettet

Fischrettungsaktion am Nussensee im Salzkammergut wegen sinkendem Wasserstand

Im Salzkammergut läuft derzeit eine Rettungsaktion für Fische am Nussensee. Der Wasserstand des Sees ist in den vergangenen Monaten deutlich zurückgegangen.

Wie Heimo Huber vom Fischereiverband Oberes Salzkammergut mitteilt, sank der Wasserstand von ursprünglich 19 Metern auf etwa fünf Meter.

Fische werden geborgen und zwischengelagert

Bei der laufenden Rettungsaktion wurden bereits mehrere große Hechte, Karpfen, Saiblinge und Seeforellen aus dem See geborgen. Die Tiere werden übergangsweise in einem Löschteich untergebracht. Allein in den vergangenen Tagen wurden Fische mit einem Gesamtgewicht von rund einer Tonne gerettet.

Auch Flüsse betroffen

Andreas Lammersdorfer vom Fischerclub Nussensee äußerte sich besorgt über klimatische Veränderungen. Neben dem Nussensee sind auch fließende Gewässer im Salzkammergut von zurückgehenden Wassermengen und steigenden Temperaturen betroffen. Jörg Werner vom Fischereiverband Oberes Salzkammergut erklärte, dass die Temperaturen in Flüssen wie der Traun über 20 Grad steigen.

Landesfischermeister Gerhard Sandmayr betonte, dass die Auswirkungen von Bauprojekten auf das Grundwasser und die natürlichen Gewässer künftig stärker berücksichtigt werden müssten.