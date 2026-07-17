Oberleitungsstörung legt Weststrecke lahm: Nur ein Gleis zwischen Linz und St. Valentin befahrbar

Oberleitungsstörung auf der Weststrecke: Zugverkehr zwischen Linz und St. Valentin stark eingeschränkt

Seit Donnerstagabend ist die Weststrecke zwischen Linz Hauptbahnhof und St. Valentin wegen einer Oberleitungsstörung nur eingeschränkt befahrbar. Von vier Gleisen steht derzeit lediglich eines für den Zugverkehr zur Verfügung.

ÖBB-Sprecher Klaus Baumgartner bestätigt massive Auswirkungen auf den Bahnbetrieb. Fernverkehrszüge können den betroffenen Streckenabschnitt nur vereinzelt passieren. Der Nahverkehr zwischen Linz Hauptbahnhof und St. Valentin ist vollständig eingestellt.

Für Fahrgäste ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. An der Behebung der Störung wird gearbeitet.

Reisenden wird empfohlen, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung zu informieren.