Oberschenkelhalsbruch nach Sturz – Bergrettung birgt Frau bei Gewitter im Pongau

Ältere Frau nach Sturz bei Dorfgastein von Bergrettung geborgen

Im Bereich der Heumoosalm im Pongau ist am Mittwochabend eine ältere Frau gestürzt und hat sich einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen. Die Bergrettungs-Ortsstelle Dorfgastein wurde kurz vor 22:00 Uhr alarmiert, nachdem die Tochter der Verletzten die Rettungskette in Gang gesetzt hatte.

Der Einsatz fand bei Gewitter und anhaltendem Regen statt. Der Zufahrtsweg war aufgrund einer Vermurung für Einsatzfahrzeuge nicht passierbar. Die Dorfgasteiner Bergbahnen öffneten daraufhin kurzfristig den Lift, sodass ein zweites Bergungsteam von oben zur Einsatzstelle gelangen konnte.

Ein Bergrettungsarzt versorgte die Patientin vor Ort medizinisch und führte eine Schmerztherapie durch. Anschließend wurde die Verletzte mittels Trage geborgen und zum Einsatzfahrzeug gebracht. Kurz nach Mitternacht übergaben die Einsatzkräfte die Patientin an das Rote Kreuz.

Insgesamt standen rund zwölf Bergretter im Einsatz.