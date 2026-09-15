Ö3-Verkehrs-Award für Feuerwehr Villach-Land nach spektakulärer Flugzeug-Notlandung auf der A2

Das Bezirksfeuerwehrkommando Villach-Land ist mit dem Ö3-Verkehrs-Award in der Kategorie „Einsatzhelfer des Jahres Feuerwehr“ ausgezeichnet worden. Grund war ein Einsatz Ende November 2025, bei dem ein Kleinflugzeug wegen eines Motorproblems auf der Südautobahn in Stossau in der Gemeinde Hohenthurn notlanden musste. Die Übergabe des Awards fand im Ö3-Haus am Küniglberg in Wien statt.

Notlandung auf dem Pannenstreifen der A2

Das Kleinflugzeug musste im Bezirk Villach-Land auf dem Pannenstreifen der Südautobahn aufsetzen, nachdem am Motor ein Problem aufgetreten war. An Bord befanden sich ein 62 Jahre alter Kärntner und eine 59-jährige Kärntnerin. Nach der Notlandung rückten insgesamt sieben Feuerwehren zu dem Einsatzort aus.

Die Einsatzkräfte hängten das Flugzeug an ein schweres Rüstfahrzeug und zogen es im Schritttempo von der Fahrbahn. Dabei begleiteten Feuerwehrleute die Tragflächen links und rechts, um das Manöver abzusichern.

Auszeichnung bei den Ö3-Verkehrsawards

Für diesen Einsatz erhielt das Bezirksfeuerwehrkommando Villach-Land nun den Ö3-Verkehrs-Award in der Kategorie „Einsatzhelfer des Jahres Feuerwehr“. Die Auszeichnung wurde heuer zum 24. Mal verliehen, die Verleihung findet einmal jährlich statt. Übergeben wurde der Preis im Ö3-Haus am Küniglberg in Wien. Bei der Veranstaltung war auch der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig zugegen. Von Seiten der Feuerwehr nahm Abschnittsfeuerwehrkommandant Michael Miggitsch teil.

Verkehrssicherheit als wiederkehrendes Thema der Auszeichnung

Die Ö3-Verkehrsawards würdigen grundsätzlich Personen und Organisationen, die sich im Bereich der Verkehrssicherheit und bei Einsätzen im Straßenverkehr besonders hervorgetan haben. Neben Kategorien für Einsatzkräfte werden bei der jährlichen Verleihung üblicherweise auch weitere Auszeichnungen vergeben, etwa für Zivilcourage oder besonderes Engagement im Straßenverkehr.

Einsätze auf Autobahnen stellen für Feuerwehren grundsätzlich eine besondere Herausforderung dar, da neben der eigentlichen technischen Bergung auch die Absicherung des fließenden Verkehrs gewährleistet werden muss. Bei ungewöhnlichen Einsatzlagen wie einer Flugzeugnotlandung auf einer Autobahn kommen dabei häufig mehrere Feuerwehren aus unterschiedlichen Gemeinden gemeinsam zum Einsatz, um sowohl die Bergung selbst als auch die notwendigen Sicherungsmaßnahmen entlang der Fahrbahn durchführen zu können.