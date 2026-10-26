ÖAMTC-Studie zeigt: Jeder vierte Verkehrsteilnehmer blinkt falsch oder gar nicht

Der ÖAMTC hat im Sommer 2026 österreichweit mehr als 6.200 Abbiegevorgänge im Straßenverkehr untersucht. Das Ergebnis: Mehr als ein Viertel der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer blinkt falsch oder gar nicht. Erstmals wurden bei der Untersuchung auch Radfahrende einbezogen.

Autofahrer und Radfahrer im Vergleich

Die Untersuchung des ÖAMTC betraf sowohl Autofahrer als auch Radfahrende. Bei den Autofahrern zeigten 75 Prozent ihre Abbiegevorgänge korrekt an. Erstmals wurden auch rund 300 Radfahrer bei ihren Abbiegevorgängen beobachtet. Dabei zeigte sich ein deutlich schwächeres Ergebnis: Nur 45 Prozent der Radfahrer gaben beim Abbiegen ein korrektes Handzeichen.

Deutliche Unterschiede zeigten sich auch je nach Art der Kreuzung. An Kreuzungen ohne Ampel wurden Blinker und Handzeichen mit einer Quote von 90 Prozent gesetzt. Bei abbiegenden Vorrangstraßen waren es dagegen nur 56 Prozent. Im Kreisverkehr wurde bei knapp einem Drittel der Ausfahrvorgänge kein Richtungswechsel angezeigt.

Strafen für fehlendes oder falsches Blinken

Der Strafrahmen für falsches oder fehlendes Blinken reicht laut ÖAMTC bis zu 726 Euro. In der Praxis sind jedoch Strafen von 55 bis 75 Euro zu erwarten. ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nosé war an der Durchführung der Untersuchung beteiligt.

Regeln für das Fahren im Kreisverkehr

Beim Fahren im Kreisverkehr gelten grundsätzlich eigene Regeln für das Anzeigen von Richtungswechseln. Blinken beim Einfahren in den Kreisverkehr ist nicht zulässig, da zu diesem Zeitpunkt noch keine endgültige Ausfahrtrichtung angezeigt werden muss. Erst beim Verlassen des Kreisverkehrs ist ein Richtungsanzeiger vorgesehen, damit nachfolgende und wartende Verkehrsteilnehmer rechtzeitig erkennen können, dass ein Fahrzeug den Kreisverkehr verlässt. Gerade an dieser Stelle zeigen sich in der Praxis häufig Unsicherheiten, da sich die Regeln von jenen an gewöhnlichen Kreuzungen unterscheiden.

Allgemein dient das rechtzeitige und korrekte Anzeigen eines Abbiegevorgangs dazu, dass andere Verkehrsteilnehmer ihr eigenes Verhalten darauf einstellen können. Das betrifft etwa nachfolgende Fahrzeuge, wartende Fußgänger an Kreuzungen oder auch Radfahrende, die auf eigenen Fahrstreifen unterwegs sind. Bei Vorrangstraßen kommt hinzu, dass abbiegende Fahrzeuge den nachfolgenden Verkehr besonders deutlich informieren müssen, da hier häufig höhere Geschwindigkeiten gefahren werden.

Für Radfahrende ist grundsätzlich das Handzeichen die vorgesehene Form der Ankündigung eines Richtungswechsels, da Fahrräder in der Regel über keine technischen Blinker verfügen. Ein rechtzeitig und deutlich gezeigtes Handzeichen erfüllt dabei dieselbe Funktion wie der Blinker bei einem Auto und soll vor allem im Mischverkehr mit Autos, Lastfahrrädern oder anderen Radfahrenden für Klarheit sorgen.