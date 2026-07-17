ÖBB bauen Bahnhaltestelle Kappel am Krappfeld barrierefrei um

ÖBB modernisieren Bahnhaltestelle Kappel am Krappfeld

Die Bahnhaltestelle Kappel am Krappfeld wird derzeit von den ÖBB umfassend modernisiert. Die Bauarbeiten sollen bis Ende September abgeschlossen sein.

Die Haltestelle liegt auf der Bahnstrecke zwischen St. Veit an der Glan und Bruck an der Mur. Dort halten Interregio-Züge, die die Region an die Fernverkehrsstrecke Wien–Graz anbinden, sowie einige Regionalzüge. Die bestehende Infrastruktur gilt als veraltet.

Neue Bahnsteige und barrierefreier Ausbau

Im Zuge der Modernisierung werden zwei neue Randbahnsteige in neuer Lage errichtet. Die Haltestelle wird barrierefrei ausgebaut und erhält ein taktiles Leitsystem sowie einen überdachten Wartebereich und eine neue Bahnsteigausstattung. Zusätzlich entstehen Park-and-Ride- sowie Bike-and-Ride-Anlagen.

Einschränkungen während der Bauzeit

Während der Bauarbeiten ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Hauptstraße nach Kappel am Krappfeld ist gesperrt; Autofahrer werden über Althofen umgeleitet. Anrainer müssen mit Lärm und Staub rechnen. Gearbeitet wird teilweise auch nachts und an Wochenenden.