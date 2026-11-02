ÖBB-Lehrlinge restaurieren Citroën 2CV von 1965 für Licht ins Dunkel

Acht Technik-Lehrlinge der ÖBB Postbus AG haben einen Citroën 2CV aus dem Jahr 1965 restauriert. Das Fahrzeug soll im Dezember 2026 bei einer Versteigerung von Licht ins Dunkel versteigert werden. Die Übergabe an die Hilfsorganisation findet am 11. November 2026 im ORF-Zentrum am Küniglberg statt, das Fahrzeug wird dabei fahrbereit übergeben.

Die Restaurierungsarbeiten begannen im Februar 2026 und wurden in vier Postbus-Werkstätten in Niederösterreich und im Burgenland durchgeführt.

Monatelange Arbeit an dem historischen Fahrzeug

Für die Restaurierung wurde der Citroën 2CV zunächst vollständig in Einzelteile zerlegt. Anschließend arbeiteten die Lehrlinge Karosserie, Türen, Achsen, Bremsen, Motor, Kupplung, Getriebe und sämtliche Anbauteile auf. Begleitet wurden die Arbeiten durchgehend von Lehrlingsausbildern und Meistern, die Anleitung und Aufsicht übernahmen.

Lehrling Levente Kondics beschrieb den Umfang der Arbeiten rückblickend so: „Ich hätte nicht gedacht, dass das Auto noch fertig wird. Das war immens, aber es hat sich ausgezahlt.“ Ausbildner Tobias Madl nannte die Beschaffung passender Ersatzteile als größte Herausforderung während der Restaurierung. Lehrling Erich Schmid fertigte in diesem Zusammenhang originale Zierleisten aus Aluminium selbst nach, da diese am Markt nicht mehr erhältlich waren.

Das fertig restaurierte Fahrzeug ist heute blau lackiert. Es handelt sich um das fünfte Jahr, in dem Postbus-Lehrlinge im Rahmen dieser bundesländerübergreifenden Aufgabe ein Fahrzeug für Licht ins Dunkel herrichten. In den vorangegangenen Jahren waren Lehrlinge aus Tirol, Kärnten, Vorarlberg und Oberösterreich beteiligt, in diesem Jahr kam das Projekt den Lehrlingen aus Ostösterreich zu.

Ausbildung an historischer Fahrzeugtechnik

Die Restaurierung eines jahrzehntealten Fahrzeugs stellt für Technik-Lehrlinge grundsätzlich andere Anforderungen als die Arbeit an modernen Fahrzeugen. Ältere Modelle wie der Citroën 2CV verfügen über mechanische Systeme ohne elektronische Steuerung, wodurch sich Fehlerquellen und Verschleißteile meist direkt am Bauteil erkennen und bearbeiten lassen. Gleichzeitig sind Ersatzteile für derart alte Baureihen häufig nicht mehr im regulären Handel erhältlich, sodass Werkstätten auf Gebrauchtteile, Nachfertigungen oder handwerkliche Eigenanfertigungen zurückgreifen müssen.

Für Auszubildende bietet die Arbeit an einem vollständig zerlegten Oldtimer die Möglichkeit, den Aufbau eines Fahrzeugs von Grund auf nachzuvollziehen. Da Karosserie, Antrieb und Fahrwerk einzeln aufgearbeitet werden, lassen sich grundlegende Zusammenhänge zwischen den Komponenten besonders anschaulich vermitteln. Üblicherweise übernehmen erfahrene Meister und Ausbilder dabei eine begleitende Rolle, während die praktischen Arbeitsschritte von den Lehrlingen selbst ausgeführt werden.

Charity-Versteigerungen historischer oder besonders aufwendig instand gesetzter Fahrzeuge sind ein wiederkehrendes Element von Spendenaktionen. Der Erlös solcher Versteigerungen kommt in der Regel unmittelbar den jeweiligen Hilfsprojekten zugute. Für ausbildende Betriebe bieten solche Projekte zugleich die Gelegenheit, handwerkliche Fähigkeiten praxisnah zu vermitteln und den Abschluss der Arbeiten öffentlichkeitswirksam zu präsentieren.