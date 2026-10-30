ÖBB-Notfalltrainings nach Tunnel-Panne laufen weiter nur schleppend an

Mehr als ein Jahr nach der stundenlangen Evakuierung eines ICE im Wienerwaldtunnel finden die danach angekündigten Notfalltrainings für ÖBB-Zugmitarbeiter einem Bericht des Ö1-Morgenjournals vom Freitag zufolge nicht in ausreichendem Umfang statt. Mitarbeiter weisen in einem Brief an das Bahnmanagement darauf hin, dass entsprechende Schulungen nicht oder nur unzureichend angeboten würden. Die ÖBB hatten regelmäßige Notfalltrainings nach einem Zwischenbericht der Obersten Eisenbahnbehörde zugesagt, der nach dem Vorfall im Juli 2025 Kommunikationsprobleme, Pannen und Ausbildungsdefizite beim Personal aufgelistet hatte.

Evakuierung im Wienerwaldtunnel dauerte über sieben Stunden

Am 27. Juli 2025 war ein ICE im Tunnel Knoten Hadersdorf an der Grenze zu Niederösterreich wegen eines technischen Defekts stehengeblieben. Die rund 400 Fahrgäste wurden zunächst in einen Ersatzzug gebeten, der jedoch nicht wegfahren konnte, weil die Oberleitung bereits abgeschaltet worden war. Hinzu kamen Unstimmigkeiten zwischen Feuerwehr und ÖBB, die die Situation zusätzlich verschärften. Die vollständige Evakuierung der Passagiere zog sich über mehr als sieben Stunden hin.

Der anschließende Zwischenbericht der Obersten Eisenbahnbehörde benannte neben Kommunikationsproblemen und technischen Pannen auch Ausbildungsdefizite beim eingesetzten Personal als Schwachstelle. Die ÖBB reagierten darauf mit der Ankündigung, künftig regelmäßige Notfalltrainings für Zugmitarbeiter durchzuführen.

Kritik an mangelnder Umsetzung der Schulungen

Laut dem Bericht im Ö1-Morgenjournal werden diese Trainings nun aber nicht im zugesagten Umfang angeboten. In einem Brief an das Bahnmanagement machen Mitarbeiter darauf aufmerksam, dass Schulungen ausbleiben oder zu selten stattfinden. Standardmäßige Evakuierungsübungen sind demnach bislang nur Teil der Grundausbildung. Bei älteren Mitarbeitern liegt diese Grundausbildung teils mehr als 20 Jahre zurück, praktische Auffrischungen fanden seither offenbar nicht regelmäßig statt.

Aus dem ÖBB-Vorstand heißt es laut Ö1, dass praktische Trainings künftig jährlich Teil des Dienstunterrichts sein sollen. Die Oberste Eisenbahnbehörde soll die Durchführung dieser Schulungen kontrollieren. Das Verkehrsministerium kündigte an, die Ausgestaltung der Trainings zu überprüfen.

Gerhard Tauchner von der Gewerkschaft vida fordert, dass Räumungen und Evakuierungen regelmäßig und realitätsnah praktisch trainiert werden müssen. Die Gewerkschaft verlangt zudem verbindliche Mindeststandards für alle Eisenbahnunternehmen, nicht nur für die ÖBB.

Notfallausbildung im Bahnbetrieb

Grundsätzlich gehört die Schulung von Zugpersonal für Notfallsituationen zu den sicherheitsrelevanten Kernaufgaben von Eisenbahnunternehmen. Dazu zählen üblicherweise der Umgang mit technischen Ausfällen, die Kommunikation mit Einsatzkräften wie Feuerwehr und Rettungsdiensten sowie praktische Abläufe bei der Evakuierung von Fahrgästen aus Tunneln oder stehengebliebenen Zügen. Tunnelstrecken gelten dabei als besonders anspruchsvolles Einsatzszenario, da Fluchtwege begrenzt sind und die Koordination zwischen Bahnpersonal und externen Einsatzkräften eine zentrale Rolle spielt.

In vielen europäischen Bahnsystemen wird zwischen theoretischer Grundausbildung und wiederkehrenden praktischen Übungen unterschieden. Während die Grundausbildung einmalig beim Berufseinstieg absolviert wird, sollen regelmäßige Auffrischungstrainings sicherstellen, dass Abläufe auch nach vielen Dienstjahren noch sicher beherrscht werden. Die Kontrolle solcher Schulungsstandards obliegt in Österreich der Obersten Eisenbahnbehörde, die als staatliche Aufsichtsinstanz die Einhaltung sicherheitsrelevanter Vorgaben im Bahnverkehr überwacht. Das Verkehrsministerium ist übergeordnet für die rechtlichen Rahmenbedingungen im Bahnsektor zuständig.

Rolle der Gewerkschaften bei Sicherheitsstandards

Gewerkschaften wie vida vertreten in solchen Fragen traditionell die Interessen des Bahnpersonals und setzen sich häufig für einheitliche, verbindliche Regelungen über einzelne Unternehmen hinaus ein. Forderungen nach Mindeststandards zielen in der