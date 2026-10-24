Örflaschlucht in Götzis nach Fertigstellung des Hochwasserrückhaltebeckens wieder zugänglich

In Götzis ist der Zugang zur Örflaschlucht wieder freigegeben. Grund dafür ist die Fertigstellung des Hochwasserrückhaltebeckens Örfla am Emmebach, das nun offiziell eröffnet wurde. An dem Schutzbauwerk wurde rund zwei Jahre gearbeitet, das Dammbauwerk ist mittlerweile fertiggestellt.

Rückhaltebecken oberhalb des Schwimmbads Riebe

Das neue Becken liegt unmittelbar oberhalb des Schwimmbads Riebe und kann rund 47.000 Kubikmeter Wasser aufnehmen. Ausgelegt ist die Anlage auf ein hundertjährliches Hochwasser. Ein solches Ereignis wird statistisch mit einer Wahrscheinlichkeit von einem Prozent pro Jahr erreicht oder überschritten.

Zum Schutzprojekt gehört neben dem eigentlichen Rückhaltebecken auch ein Rechen oberhalb des Beckens, der angeschwemmtes Holz zurückhält. Zusätzlich wurde die Immakulata-Quelle im Zuge der Bauarbeiten abgedichtet.

Auch wenn das Dammbauwerk fertiggestellt ist, laufen derzeit noch Arbeiten an der Mess- und Steuertechnik der Anlage. Daneben werden kleinere Restarbeiten erledigt. Diese Arbeiten sollen bis zum Frühjahr 2027 abgeschlossen sein.

Das Projekt kostet insgesamt rund 10,8 Millionen Euro. Die Finanzierung teilen sich Bund, Land und Gemeinde: Der Bund übernimmt 45,5 Prozent der Kosten, das Land Vorarlberg trägt 40 Prozent, die Gemeinde Götzis steuert 14,5 Prozent bei.

Schutz vor Sturzfluten in Gebirgsbächen

Hochwasserrückhaltebecken wie jenes am Emmebach dienen grundsätzlich dazu, bei starken Niederschlägen anfallende Wassermengen zeitweise zurückzuhalten und kontrolliert abzugeben. Dadurch wird verhindert, dass Siedlungsgebiete flussabwärts von plötzlich auftretenden Wassermassen überflutet werden. Besonders bei Gebirgsbächen, die ein steiles Einzugsgebiet entwässern, können Niederschläge innerhalb kurzer Zeit zu einem raschen Anstieg der Wasserführung führen.

Neben der reinen Wasserrückhaltung spielt bei solchen Anlagen häufig auch der Schutz vor Geschiebe und Schwemmgut eine Rolle. Rechenbauwerke, wie sie auch am Emmebach errichtet wurden, sollen verhindern, dass mitgerissenes Holz oder größere Gesteinsbrocken die Abflussquerschnitte von Brücken und Durchlässen verstopfen und dadurch zusätzliche Überflutungen verursachen.

Die Bemessung solcher Schutzbauten orientiert sich üblicherweise an statistischen Hochwasserwahrscheinlichkeiten. Ein hundertjährliches Hochwasser bedeutet dabei nicht, dass ein Ereignis dieser Größenordnung nur einmal in hundert Jahren auftritt, sondern dass die statistische Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Abfluss in einem bestimmten Jahr erreicht oder überschritten wird, bei einem Prozent liegt. Theoretisch können somit auch mehrere derartige Ereignisse innerhalb weniger Jahre auftreten.

Die Finanzierung von Hochwasserschutzprojekten in Österreich erfolgt in der Regel durch ein Zusammenwirken mehrerer Gebietskörperschaften. Der Bund beteiligt sich über die Wildbach- und Lawinenverbauung an solchen Vorhaben, während Länder und Gemeinden ergänzende Anteile übernehmen. Diese Aufteilung spiegelt sich auch im Kostenschlüssel des Projekts in Götzis wider, bei dem Bund, Land und Gemeinde gemeinsam die Gesamtsumme von rund 10,8 Millionen Euro tragen.