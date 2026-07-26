Österreichische Feuerwehr hilft bei Waldbränden auf Sardinien – 54 Einsatzkräfte im August vor Ort

Feuerwehrleute aus Salzburg und Niederösterreich unterstützen Waldbrandbekämpfung auf Sardinien

Angesichts schwerer Waldbrände in Teilen Europas entsendet Österreich im August Einsatzkräfte nach Sardinien. Feuerwehrleute aus Salzburg und Niederösterreich sollen dort im Rahmen des EU-Zivilschutzmechanismus bei der Waldbrandbekämpfung helfen.

In Frankreich und Spanien mussten zuletzt mehr als 270.000 Menschen wegen Waldbränden ihre Wohnorte verlassen. Sardinien wird laut aktueller Waldbrandkarte der EU derzeit als Hochrisikogebiet eingestuft, die Lage wird auf einer sechsstufigen Skala mit „very extreme“ bewertet.

54 Einsatzkräfte reisen nach Sant’Andrea Frius

Insgesamt 54 freiwillige Waldbrandspezialisten aus Niederösterreich und Salzburg reisen nach Sant’Andrea Frius auf Sardinien. Der Einsatz ist von Mitte bis Ende August geplant. Die Einsatzkräfte nehmen geländegängige Fahrzeuge sowie spezielle Ausrüstung zur Waldbrandbekämpfung mit.

Salzburgs Landesfeuerwehrkommandant Günther Trinker und Niederösterreichs Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner sind für die Entsendung der Einsatzkräfte verantwortlich.