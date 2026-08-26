ÖVP-Kandidat Manuel Pichler zum Bürgermeister von Kirchberg in Tirol gewählt

Der Gemeinderat von Kirchberg in Tirol hat am Mittwochabend Manuel Pichler von der ÖVP zum neuen Bürgermeister der Gemeinde gewählt. Pichler setzte sich bei der Abstimmung mit elf zu sechs Stimmen gegen die SPÖ-Landtagsabgeordnete Claudia Hagsteiner durch. Kirchberg in Tirol liegt im Bezirk Kitzbühel.

Neuwahl nach Rückzug des bisherigen Bürgermeisters

Die Wahl war notwendig geworden, weil der bisherige Bürgermeister Helmut Berger von der SPÖ sein Amt mit Antritt seiner Pension niedergelegt hatte. Bis zur Neuwahl übernahm sein Stellvertreter Josef Eisenmann die laufenden Geschäfte der Gemeinde. Berger hatte vor der Wahl Claudia Hagsteiner als seine Nachfolgerin vorgeschlagen.

Im Gemeinderat setzte sich letztlich jedoch Manuel Pichler durch. Die ÖVP verfügt im Gemeinderat über sechs Mandate, während die SPÖ über eine geringere Anzahl an Sitzen verfügt. FPÖ, NEOS und MfG sind mit je einem Mandat vertreten. Das Abstimmungsergebnis von elf zu sechs Stimmen zeigt, dass Pichler über die eigene Fraktion hinaus Unterstützung aus dem Gemeinderat erhielt.

Helmut Berger erklärte nach der Wahl, ein demokratisches Wahlergebnis sei zu akzeptieren. Der neue Bürgermeister Manuel Pichler nannte die Erneuerung von Infrastruktur sowie die Kinderbetreuung als mögliche künftige Themenbereiche für seine Amtszeit.

Ablauf einer Bürgermeisterwahl im Gemeinderat

Grundsätzlich wird ein Bürgermeister in Tiroler Gemeinden entweder direkt von den Wahlberechtigten oder, wie im vorliegenden Fall, durch den Gemeinderat gewählt. Scheidet ein Bürgermeister vorzeitig aus dem Amt aus, etwa durch Pensionsantritt, Rücktritt oder aus anderen Gründen, sieht die Gemeindeordnung üblicherweise vor, dass ein Stellvertreter die laufenden Amtsgeschäfte bis zur Neuwahl weiterführt. Dies soll die Handlungsfähigkeit der Gemeindeverwaltung auch in einer Übergangsphase sicherstellen.

Die eigentliche Neuwahl erfolgt in solchen Fällen im Gemeinderat selbst, dessen Mitglieder sich aus den bei der letzten Gemeinderatswahl gewählten Parteien und Listen zusammensetzen. Die Verteilung der Mandate spiegelt dabei die Kräfteverhältnisse innerhalb der jeweiligen Gemeinde wider. Für die Wahl eines Bürgermeisters ist üblicherweise die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Dabei können auch Stimmen von Mandataren kleinerer Fraktionen den Ausschlag geben, wenn keine einzelne Partei über eine absolute Mehrheit verfügt.

Für die praktische Arbeit eines neu gewählten Bürgermeisters sind in vielen Tiroler Gemeinden ähnliche Themenfelder von Bedeutung. Dazu zählen etwa die Instandhaltung und Modernisierung kommunaler Infrastruktur wie Straßen, Wasserversorgung oder öffentlicher Gebäude sowie die Organisation und der Ausbau von Betreuungsangeboten für Kinder. Solche Vorhaben erfordern in der Regel eine mehrjährige Planung und sind häufig auch von finanziellen Rahmenbedingungen der jeweiligen Gemeinde sowie von Fördermitteln des Landes oder des Bundes abhängig.