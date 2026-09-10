Organisationschef der Olympischen Winterspiele 2030 tritt nach internen Querelen zurück

Edgar Grospiron ist von seinem Amt als Organisationschef der Olympischen Winterspiele 2030 zurückgetreten. Das Exekutivbüro der Winterspiele hat die Entscheidung des 57-Jährigen zur Kenntnis genommen. Die Winterspiele 2030 finden in den französischen Alpen statt und sind noch dreieinhalb Jahre entfernt.

Rücktritt nach anhaltenden Spannungen im Organisationskomitee

Dem Rücktritt Grospirons gingen anhaltende Querelen im Organisationskomitee voraus. Bereits im Februar hatte Generaldirektor Cyril Linette sein Amt niedergelegt. Seither sind drei weitere Führungskräfte aus dem Komitee ausgeschieden.

Grospiron selbst äußerte sich bei LinkedIn zu seinem Schritt. Dort schrieb er, die Bedingungen seien für ihn nicht mehr gegeben, um das Abenteuer fortzusetzen. Das Organisationskomitee teilte mit, der Schritt sei Teil eines bewusst gewählten, gut organisierten und verantwortungsvollen Übergangs.

Für den 14. September ist eine außerordentliche Hauptversammlung angesetzt. Sie soll die Übergangszeit bis zur Ernennung eines neuen Präsidenten oder einer neuen Präsidentin regeln.

Grospiron war vor seiner Organisationstätigkeit selbst als Athlet erfolgreich. Er holte 1992 Olympiagold im Ski-Freestyle und gilt als ehemaliger Olympiasieger in dieser Disziplin.

Frankreich als wiederholter Gastgeber der Winterspiele

Nach den Sommerspielen in Paris 2024 finden die Olympischen Winterspiele 2030 erneut in Frankreich statt. Damit setzt sich eine lange Tradition fort: In den französischen Alpen wurden bereits mehrfach Winterspiele veranstaltet, darunter 1924 in Chamonix, 1968 in Grenoble und 1992 in Albertville.

Grundsätzlich stellt die Organisation von Olympischen Spielen komplexe Anforderungen an die verantwortlichen Komitees. Neben der sportlichen Ausrichtung müssen Infrastrukturprojekte koordiniert, Finanzierungsfragen geklärt und die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Olympischen Komitee sowie nationalen und regionalen Behörden abgestimmt werden. Personelle Wechsel an der Spitze eines Organisationskomitees sind bei mehrjährigen Vorbereitungsprozessen kein ungewöhnlicher Vorgang, da sich Zuständigkeiten und Anforderungen im Laufe der Planungsphase verändern können. Üblicherweise sehen Organisationsstrukturen für solche Fälle Übergangsregelungen vor, die eine kontinuierliche Weiterarbeit an den bereits begonnenen Projekten sicherstellen sollen.