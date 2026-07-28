Papageien-Schutzhaus übersiedelt wegen Abriss von Alter WU nach Simmering

Papageien-Schutzhaus zieht von der Alten WU nach Simmering um

Das Papageien-Schutzhaus der ARGE Papageienschutz übersiedelt von der Alten WU an einen neuen Standort in Simmering. Grund für den Umzug ist der bevorstehende Abriss des bisherigen Glashauses auf dem Gelände der Alten WU.

Von insgesamt 200 Vögeln sind bereits 120 in das neue Papageien-Schutzzentrum in Simmering übersiedelt. Die übrigen 80 Tiere sind derzeit während der laufenden Umbauarbeiten in einer Pflegestation untergebracht.

Intensiver Umzugsmonat Mai

Der Mai war laut Helga Heinz, zoologischer Leiterin der ARGE Papageienschutz, der arbeitsintensivste Monat des Umzugs. In dieser Zeit wurden Ausstattung und Material verpackt und transportiert, Volieren abgebaut und am neuen Standort wieder aufgebaut sowie die Vögel selbst überführt.

Am neuen Standort müssen noch Außenvolieren errichtet werden. Zudem stehen die Organisation von Rollrasen sowie die Installation von Sanitäranlagen aus.

Freiwillige unterstützen beim Umzug

Beim Umzug halfen zahlreiche Freiwillige. Im Rahmen einer Ehrenamtswoche waren auch Schülerinnen und Schüler im Einsatz. Sie bauten unter anderem Schlafkästen, die den Papageien als Rückzugsorte zum Schlafen und Ausruhen dienen, sowie Leitern, Tische und weitere Einrichtungsgegenstände. Darüber hinaus fertigten die Kinder Beschäftigungsmaterial für die Vögel an.

Vögel gewöhnen sich rasch ein

Nach Angaben der ARGE Papageienschutz zeigten sich die Tiere zunächst verschreckt, wie es bei der Eingewöhnung in neue Volieren üblich sei. Die Vögel hätten sich jedoch rasch an die neue Umgebung gewöhnt. Die Außenvolieren würden bereits angenommen. Die Papageiengruppe konnte während des gesamten Umzugs zusammengehalten werden.