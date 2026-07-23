Paragleiter bleibt in Baum hängen – Bergrettung befreit Niederländer am Gaisberg

Paragleiter bleibt am Gaisberg in Baum hängen – Bergrettung im Einsatz

Am Fuße des Gaisbergs haben Bergretter am Mittwoch einen Paragleitpiloten aus einem Baum befreit. Der Mann war im Ortsteil Guggenthal in Koppl im Flachgau in rund 25 bis 30 Metern Höhe hängen geblieben.

Die Ortsstelle Salzburg der Bergrettung wurde gegen 12.20 Uhr alarmiert. Bei dem Piloten handelte es sich um einen Niederländer, der bei dem Vorfall unverletzt blieb. Er hatte sich noch selbst aus dem Gurt befreit und wartete anschließend in dem Baum auf Hilfe.

Rettung über Feuerwehrleiter

Ein Bergretter kletterte seilgesichert über eine Leiter der Feuerwehr auf den Baum und legte vom Leiterende aus noch ein kurzes Stück bis zu dem Verunfallten zurück. Der Niederländer wurde anschließend am Seil abgelassen.

Im Einsatz standen sieben Bergretterinnen und Bergretter, unterstützt von Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr Guggenthal. Die Einsatzleitung der Bergrettung Salzburg lag bei Linda Gnann.

Weiterer Einsatz am Wochenende

Bereits am Sonntagabend war die Ortsstelle Salzburg zu einem weiteren verunglückten Paragleitpiloten am Gaisberg gerufen worden. Der Salzburger war kurz nach dem Start am Gipfel rund zehn Meter abgestürzt und hatte sich dabei eine Beinverletzung zugezogen. Nach der Erstversorgung wurde er in einer Vakuummatratze zum Rettungswagen gebracht.