Paragleiter stürzt in den Achensee – 24-Jähriger von Bootsinsassen gerettet

Paragleiter stürzt in den Achensee – Mann aus Wasser geborgen

Am Freitag ist ein 24-jähriger deutscher Paragleitpilot in den Achensee gestürzt. Der Unfall ereignete sich gegen 12:00 Uhr in der Nähe von Pertisau.

Zwei Insassen eines Bootes beobachteten von der Seepromenade in Pertisau aus, dass der Paragleiter in Schwierigkeiten geriet. Sie bargen den Mann anschließend aus dem Wasser und brachten ihn an Land.

Ein Notarzthubschrauber-Team versorgte den Verletzten vor Ort. Danach wurde der Pilot mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Laut Polizei soll offenbar der Schirm des Paragleiters zusammengeklappt sein.