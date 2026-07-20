Paragleiter stürzt in Lungau ab und bleibt in 20 Meter hohem Baum hängen

Paragleiter stürzt am Schwarzenberg ab – Rettung aus 20 Metern Höhe

Am Sonntagmittag ist am Schwarzenberg bei Tamsweg im Lungau ein Paragleiter abgestürzt. Zahlreiche Augenzeugen beobachteten den Vorfall aus der Ferne und alarmierten umgehend die Einsatzkräfte.

Alpinpolizisten, Bergretter, Sanitäter des Roten Kreuzes sowie Feuerwehrleute des Löschzuges Mörtelsdorf rückten aus. Die genaue Unfallstelle war zunächst unbekannt. Da starke Gewitter im Gebiet herrschten, war eine Unterstützung durch die Flugpolizei vorerst nicht möglich. Gemeinsam mit Augenzeugen wurde das Suchgebiet schrittweise eingegrenzt.

Pilot in Baum gefangen

Bergrettungsleute lokalisierten den Verunglückten schließlich in einem Baum in rund 20 Metern Höhe. Gleitschirm und Gurtzeug hatten sich in dem Baum verfangen. Der Pilot wurde zunächst gesichert, anschließend seilte die Bergrettung ihn mittels einer speziellen Methodik auf sicheren Boden ab.

Nach der Rettung brachten die Einsatzkräfte den Gleitschirmpiloten ins Krankenhaus. Er hatte sich dabei leichte Verletzungen zugezogen.