Party-Bim für Senioren: Wiener Linien schickten Tanzstraßenbahn elf Mal über den Ring

Die Wiener Linien haben am Freitag eine Party-Straßenbahn über den Ring geschickt, die speziell für ältere Wienerinnen und Wiener gedacht war. Elf Runden drehte die sogenannte Party-Bim zwischen 10 und 13 Uhr, den Auftakt machten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 66 Jahren. Organisiert wurde die Fahrt in Kooperation mit dem Klub 66 der Pensionistenklubs der Stadt Wien.

Tanzvergnügen auf Schienen am Wiener Ring

Elf Mal umrundete die Party-Bim den Ring, während an Bord gefeiert wurde. Zielgruppe der ersten Fahrt waren Wienerinnen und Wiener ab 66 Jahren, passend zum Namen des mitveranstaltenden Klubs. Mitorganisator des Klub 66 ist Peter Trenkler. Bei der ersten Runde der Party-Bim nahmen fast ausschließlich Frauen teil.

Unter den Fahrgästen war auch Franz, 70 Jahre alt. Silvia, 62, ist seit eineinhalb Jahren Mitglied beim Klub 66. Der Klub selbst hat kleine Anfänge: Die erste Veranstaltung fand im Tanzcafé Jenseits statt, in kleinem Kreis. Mittlerweile ist das Angebot gewachsen, der Klub 66 organisiert inzwischen auch Partys im U4, einem bekannten Wiener Club.

Freizeitangebote für ältere Generationen in Wien

Pensionistenklubs gehören in Wien seit Jahrzehnten zur sozialen Infrastruktur für ältere Menschen. Sie bieten üblicherweise ein breites Programm von Kartenrunden über Ausflüge bis zu Tanzveranstaltungen und sollen in erster Linie den sozialen Austausch fördern. Gerade in einer Stadt mit hoher Lebenserwartung und einem wachsenden Anteil älterer Bewohnerinnen und Bewohner spielt die Frage, wie Freizeitangebote altersgerecht und zugleich attraktiv gestaltet werden können, eine zunehmende Rolle.

In den vergangenen Jahren haben manche Klubs ihr Programm bewusst erweitert und orientieren sich dabei auch an Veranstaltungsformaten, die traditionell eher mit jüngerem Publikum verbunden werden, etwa Clubpartys oder Tanzabende in bekannten Nachtlokalen. Damit soll das Bild von Seniorinnen und Senioren als reinen Rückzugsgesellschaft aufgebrochen werden. Für Verkehrsbetriebe wie die Wiener Linien bieten sich solche Kooperationen zudem als Gelegenheit, den öffentlichen Verkehr mit einem geselligen, niedrigschwelligen Erlebnis zu verbinden und gleichzeitig die eigene Angebotspalette über den reinen Transportzweck hinaus sichtbar zu machen.

Straßenbahnfahrten mit besonderem Charakter haben in Wien eine gewisse Tradition, von historischen Oldtimer-Linien bis zu thematisch gestalteten Sonderfahrten zu bestimmten Anlässen. Solche Veranstaltungen verbinden in der Regel den Alltagsgegenstand Straßenbahn mit einem Freizeiterlebnis und sprechen damit unterschiedliche Zielgruppen an, von Familien bis eben zu älteren Generationen, die als Stammkundschaft des öffentlichen Verkehrs gelten.