Peter Brücke, langjähriger Primar der Herzchirurgie in Linz, ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Der Professor und Mediziner hatte die Herzchirurgie am Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Linz, dem heutigen Kepler Universitätsklinikum, über Jahrzehnte geprägt und zu einer der leistungsstärksten Einrichtungen Österreichs aufgebaut.

Von Wien über Heidelberg in die USA

Brücke absolvierte seine Facharztausbildung in Wien und Heidelberg. Anschließend sammelte er klinische und wissenschaftliche Erfahrungen in den USA, bevor er 1974 die Leitung der Chirurgie 1 am Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Linz übernahm. Zu diesem Zeitpunkt war er der jüngste Medizin-Dozent Österreichs.

Unter seiner Leitung entwickelte sich die Abteilung zu einem national und international anerkannten Kompetenzzentrum für Tumor-, Abdominal-, Thorax- und Gefäßchirurgie. Ab 1978 führte Brücke gemeinsam mit seinem Team mehr als 8.000 Herzoperationen durch. Zeitweise erreichte die Linzer Herzchirurgie bis zu 1.200 Eingriffe pro Jahr und galt damit als die leistungsstärkste Einrichtung dieser Art in Österreich.

Aufbau eines Zentrums der Herzchirurgie

Herzchirurgische Abteilungen entstanden in Österreich vielerorts erst in den 1970er- und 1980er-Jahren, als sich neue operative Verfahren und technische Möglichkeiten in der Behandlung von Herzerkrankungen etablierten. Der Aufbau eines solchen Zentrums erforderte neben chirurgischem Können auch den Ausbau von Anästhesie, Intensivmedizin und begleitender Diagnostik, da Eingriffe am offenen Herzen ein enges Zusammenspiel mehrerer Fachbereiche voraussetzen.

Grundsätzlich hängt die Leistungsfähigkeit einer herzchirurgischen Abteilung stark von der Erfahrung des behandelnden Teams sowie von etablierten Abläufen im OP-Betrieb ab. Hohe jährliche Fallzahlen gelten in der Fachwelt häufig als Indiz für Routine und strukturierte Prozesse, da sich Operationstechniken und Nachsorgekonzepte mit steigender Zahl an Eingriffen kontinuierlich weiterentwickeln lassen.

Wandel der herzchirurgischen Versorgung in Österreich

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Herzchirurgie in Österreich stark gewandelt. Neben klassischen offenen Operationen haben sich zunehmend minimalinvasive und kathetergestützte Verfahren etabliert, die in bestimmten Fällen eine schonendere Behandlung ermöglichen. Kliniken, die bereits früh hohe Fallzahlen und spezialisierte Teams aufbauen konnten, prägten dabei häufig auch die Ausbildung nachfolgender Generationen von Chirurginnen und Chirurgen sowie die medizinischen Standards an ihren Standorten.