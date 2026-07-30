Phantombild nach Einbruch in St. Margarethen: Täter stieß 86-Jährigen gegen Wand und flüchtete mit Goldschmuck

Einbruch in St. Margarethen an der Raab: Polizei veröffentlicht Phantombild

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in St. Margarethen an der Raab im Bezirk Weiz sucht die Polizei mit einem Phantombild nach einem unbekannten Täter. Der Vorfall ereignete sich bereits am 7. Juli.

Ein Unbekannter war gegen 18.30 Uhr in das unversperrte Haus eingedrungen und wurde in einer Schmuckkommode fündig. Er packte Goldschmuck ein, bevor er vom 86-jährigen Hausbesitzer auf frischer Tat überrascht wurde.

Bewohner unverletzt

Bei der Konfrontation wurde der 86-Jährige gegen eine Wand gestoßen, blieb dabei jedoch unverletzt. Der Täter flüchtete anschließend mit Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Vor dem Haus wartete ein Komplize, der den Fluchtwagen steuerte. Die beiden entkamen mit einem schwarzen BMW-SUV mit Wiener Kennzeichen.

Fahndung dauert an

Die eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Die Polizei veröffentlichte am Donnerstag ein Phantombild des gesuchten Täters und bittet um Hinweise zu dessen Identität unter der Telefonnummer 059133 6272.