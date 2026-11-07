Pkw-Brand in Tiefgarage am Garnmarkt – 140 Feuerwehrleute im Einsatz

Bei einem Pkw-Brand in der Tiefgarage am Garnmarkt in Götzis ist am Samstagnachmittag niemand verletzt worden. Rund 140 Einsatzkräfte aus dem gesamten Feuerwehrabschnitt rückten zu dem Vorfall in der mehrstöckigen Tiefgarage mit 900 Stellplätzen aus.

Brand im Motorraum löst Sprinkleranlage aus

Betroffen war ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Der Brand entstand im Bereich des Motorraums. Die Brandmeldeanlage der Tiefgarage wurde ausgelöst, ebenso die Sprinkleranlage im Bereich des brennenden Fahrzeugs. Als die ersten Feuerwehrkräfte eintrafen, herrschte in der Tiefgarage bereits starke Rauchentwicklung.

Ein erster Atemschutztrupp wurde vorgeschickt, um das brennende Fahrzeug zu lokalisieren. Es wurde gefunden und abgelöscht. Im Anschluss durchsuchten mehrere Atemschutztrupps die gesamte Tiefgarage systematisch. Vermisste Personen wurden dabei nicht gefunden. Am Abend war die Entrauchung der Garage mittels Lüftern noch im Gange.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Götzis, Koblach, Mäder, Altach und Rankweil. Die Einsatzleitung hatte Markus Süss inne.

Sprinkler- und Brandmeldeanlagen in Tiefgaragen

Mehrstöckige Tiefgaragen mit hoher Stellplatzzahl verfügen üblicherweise über automatische Brandmeldeanlagen, die Rauch oder Hitze frühzeitig erkennen und einen Alarm auslösen. In vielen Fällen sind solche Garagen zusätzlich mit stationären Sprinkleranlagen ausgestattet, die bei einer Branderkennung punktuell im betroffenen Bereich auslösen und so die Ausbreitung eines Feuers eindämmen sollen, bevor die Feuerwehr vor Ort ist.

Bei Fahrzeugbränden mit Verbrennungsmotor kann es durch brennende Kunststoffe, Betriebsflüssigkeiten und Kabel zu einer intensiven Rauchentwicklung kommen. In geschlossenen, unterirdischen Räumen wie Tiefgaragen staut sich dieser Rauch, da natürliche Entlüftungswege fehlen. Aus diesem Grund setzt die Feuerwehr bei solchen Einsätzen regelmäßig Atemschutztrupps ein, die unter Vollschutz in die verrauchten Bereiche vordringen, um sowohl die Brandbekämpfung als auch die Suche nach möglichen Personen durchzuführen.

Nach dem Löschen eines Fahrzeugbrands in einer Tiefgarage folgt üblicherweise eine systematische Kontrolle der gesamten Anlage. Damit soll sichergestellt werden, dass sich keine weiteren Personen in gefährdeten Bereichen aufhalten. Anschließend wird die Garage mit technischen Lüftern entraucht, da der Qualm sich sonst über einen längeren Zeitraum in den Stockwerken halten würde und die Benutzung der Garage sowie Nachlöscharbeiten erschweren könnte. Solche Entrauchungsmaßnahmen können je nach Größe der Anlage und Ausmaß der Rauchentwicklung mehrere Stunden in Anspruch nehmen.