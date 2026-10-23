Pkw-Lenkerin bei Unfall auf A10 im Baustellenbereich verletzt

Auf der Tauernautobahn (A10) ist es am Donnerstag im Baustellenbereich bei Spittal an der Drau zu einem Verkehrsunfall gekommen. Kurz nach 13.40 Uhr kollidierte eine 48-jährige Pkw-Lenkerin aus Tirol mit einem Lkw, der von einem 22-jährigen Slowenen gelenkt wurde. Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach einer Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.

Ablauf des Unfalls im Baustellenbereich

Der Unfall ereignete sich in einem einspurigen Baustellenbereich der Tauernautobahn. Ein vor der 48-Jährigen fahrendes Auto wechselte dort von der rechten auf die linke Spur. Die Frau reagierte mit einem abrupten Lenkmanöver und kollidierte in der Folge mit dem von hinten kommenden Lkw des 22-jährigen Slowenen.

Durch den Zusammenstoß wurde das Auto der 48-Jährigen in den Baustellenbereich zurückgeschleudert. Dort stieß das Fahrzeug zunächst gegen die Mittelleitplanke und anschließend gegen einen dort abgestellten Pkw. Die Pkw-Lenkerin wurde bei dem Unfall verletzt und noch an der Unfallstelle erstversorgt, bevor sie in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert wurde.

Einsatzkräfte und Sperre der Autobahn

Im Einsatz standen Beamte der Autobahnpolizei Spittal/Drau, mehrere Freiwillige Feuerwehren sowie die ASFINAG. Für die Dauer der Unfallerhebung wurde die Tauernautobahn bis 14.25 Uhr gesperrt.

Gefahrenquelle einspurige Baustellenbereiche

Einspurige Baustellenbereiche auf Autobahnen gelten grundsätzlich als besonders unfallträchtige Streckenabschnitte. Der Wegfall einer Fahrspur zwingt den Verkehr zu Spurwechseln auf engem Raum, während gleichzeitig oft reduzierte Fahrbahnbreiten und bauliche Absperrungen wie Betonleitwände oder provisorische Leitplanken den Bewegungsspielraum einschränken. Plötzliche Spurwechsel einzelner Fahrzeuge können in solchen Abschnitten schnell zu Kettenreaktionen führen, da nachfolgende Fahrzeuge kaum Ausweichmöglichkeiten haben.

Besonders kritisch wird es, wenn unterschiedlich schwere Fahrzeuge wie Pkw und Lkw aufeinandertreffen. Lastkraftwagen benötigen grundsätzlich einen deutlich längeren Bremsweg und reagieren träger auf plötzliche Ausweichmanöver, während Pkw-Lenker bei abrupten Reaktionen leichter die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlieren können. Aus diesem Grund gelten in Baustellenbereichen üblicherweise reduzierte Geschwindigkeitsbegrenzungen, die den Sicherheitsabstand und die Reaktionszeit aller Verkehrsteilnehmer erhöhen sollen.

Ablauf der Unfallaufnahme auf Autobahnen

Bei Verkehrsunfällen auf Autobahnen ist üblicherweise eine vorübergehende Streckensperrung notwendig, damit Polizei und Rettungskräfte die Unfallstelle sichern und die Fahrzeuge versorgen können. Die Autobahnpolizei nimmt dabei den Unfallhergang auf, während Feuerwehren bei Bedarf technische Hilfeleistungen wie das Bergen von Fahrzeugen oder das Binden auslaufender Betriebsstoffe übernehmen. Die ASFINAG ist als Betreiberin des hochrangigen Straßennetzes für die Verkehrssicherung, die Information der Verkehrsteilnehmer sowie die anschließende Wiederherstellung der vollen Verkehrsfähigkeit der Strecke zuständig. Nach Abschluss der Erhebungen und der Räumung der Fahrbahn wird die Strecke in der Regel wieder für den Verkehr freigegeben.