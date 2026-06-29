Pkw prallt in Klosterneuburg in Geschäftsauslage – 86-Jährige verletzt

Pkw prallt in Klosterneuburg gegen Geschäftsauslage – Beifahrerin verletzt

Am Montag, 29. Juni 2026, kurz vor 10.45 Uhr ereignete sich am Stadtplatz in Klosterneuburg ein Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Pkw-Lenker prallte mit seinem Fahrzeug gegen die Auslage eines Unterwäschegeschäfts.

Die 86-jährige Ehefrau des Mannes saß als Beifahrerin im Fahrzeug und wurde bei dem Unfall verletzt. Da sie das Auto nicht selbstständig verlassen konnte, wurde sie unter Aufsicht eines Notarztes mittels Spineboard aus dem Fahrzeug gerettet. Aufgrund der Hitze wurden Sonnenschirme aufgespannt, um sie vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Anschließend wurde sie ins Landesklinikum Korneuburg gebracht.

Der Fahrer gab an, selbst nicht verletzt worden zu sein. Zur medizinischen Abklärung wurde er ebenfalls ins Spital transportiert. Das Fahrzeug wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Klosterneuburg geborgen und abtransportiert.

Während des Einsatzes versammelten sich laut Feuerwehr zahlreiche Schaulustige am Unfallort. Vorbeifahrende Autofahrer filmten und fotografierten die Einsatzstelle teilweise mit Mobiltelefonen. Die Freiwillige Feuerwehr Klosterneuburg appellierte, zu Einsatzstellen von Feuerwehr, Rettung und Polizei ausreichend Abstand zu halten.