Pkw stürzt auf Zillertaler Höhenstraße in Bach – Familie unverletzt

Pkw stürzt auf Zillertaler Höhenstraße in Bach – Familie bleibt unverletzt

Auf der Zillertaler Höhenstraße bei der Hubertuskapelle in Kaltenbach (Bezirk Schwaz) ist am Samstag gegen 11.00 Uhr ein Pkw in einen Bach gestürzt. Die drei Insassen blieben unverletzt.

Im Fahrzeug befanden sich ein 56-jähriger Lenker, seine 54-jährige Frau und sein 19-jähriger Sohn – eine Familie aus Oberösterreich. Der Lenker geriet beim Rückwärtsfahren auf der Schotterstraße zu weit über den Straßenrand hinaus, woraufhin der Wagen sich mehrmals überschlagend in den Bach stürzte.

Alle drei Insassen konnten das Fahrzeug selbst verlassen und setzten anschließend einen Notruf ab. Die Bergung des Wagens durch die Feuerwehr war Samstagmittag noch im Gange.

Laut Polizei ereignete sich in unmittelbarer Nähe ein weiterer Zwischenfall: Zwei Personen kamen mit ihrem Fahrzeug ebenfalls zu nahe an den Fahrbahnrand. Der Wagen konnte weder vor- noch zurückfahren und musste abgeschleppt werden.