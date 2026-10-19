Plöckenpass ab 26. Oktober für zwei Wochen komplett gesperrt

Der Plöckenpass wird ab 26. Oktober auf italienischer Seite komplett gesperrt. Die Sperrung dauert rund zwei Wochen und betrifft den Felssturzbereich der Passstrecke, in dem Bauarbeiten durchgeführt werden. Die Bezirkshauptmannschaft Hermagor teilte die Sperre am Montag in einer Aussendung mit.

Sperrzeitraum und betroffener Streckenabschnitt

Die Komplettsperre beginnt am 26. Oktober um 7.00 Uhr. Laut Mitteilung der italienischen Behörden dauert sie durchgehend bis 6. November um 18.00 Uhr. Betroffen ist der Bereich des Plöckenpasses auf italienischer Seite. Während dieses Zeitraums ist die Strecke nicht befahrbar.

Grund für die Sperre sind Bauarbeiten im Felssturzbereich. Die Sperre fällt in die Herbstferien.

Grenzüberschreitender Verkehr über Alpenpässe

Der Plöckenpass zählt zu den traditionellen Verbindungen zwischen Kärnten und Norditalien und wird sowohl von Pendlern als auch von Reise- und Urlaubsverkehr genutzt. Grundsätzlich unterliegen solche Passstrecken in den Alpen regelmäßigen geologischen Risiken, etwa durch Felsstürze, Muren oder Steinschlag, die bauliche Sicherungsmaßnahmen erforderlich machen können. Arbeiten in diesem Bereich erfordern häufig eine vollständige Sperrung der Fahrbahn, da die Baustellen unmittelbar an der Straße liegen und ein gefahrloser Verkehr während der Bauphase nicht gewährleistet werden kann.

Bei grenzüberschreitenden Strecken wie dem Plöckenpass liegt die Zuständigkeit für Baumaßnahmen und Verkehrsregelungen jeweils bei den Behörden des Landes, auf dessen Staatsgebiet sich der betroffene Abschnitt befindet. Entsprechend informieren österreichische Stellen wie die Bezirkshauptmannschaft Hermagor über Sperren, die von italienischer Seite verhängt werden, um Verkehrsteilnehmer frühzeitig auf alternative Routen hinzuweisen. Solche Komplettsperren während der Herbstferien können sich auf den Reiseverkehr auswirken, da in diesem Zeitraum traditionell ein höheres Verkehrsaufkommen über Alpenpässe zu verzeichnen ist.