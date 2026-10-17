Polizei hebt Fahrrad-Depot in Meidling aus – Bestohlener spürte sein E-Bike per GPS-Tracker auf

Die Wiener Polizei hat am Freitag in einem leer stehenden Wohnhaus in Meidling ein Depot mutmaßlich gestohlener Fahrräder und E-Bikes entdeckt. Insgesamt zehn Zweiräder sowie zahlreiche Ersatzteile und Werkzeuge wurden sichergestellt. Zwei Männer im Alter von 23 und 50 Jahren wurden vorläufig festgenommen und später auf freiem Fuß wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls angezeigt.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein 62-Jähriger aus Bad Vöslau in Niederösterreich, dessen E-Bike gestohlen worden war. Mithilfe eines am Fahrzeug angebrachten Ortungssystems konnte er den Standort seines Zweirads selbst ermitteln.

Fund in einer verlassenen Wohnung

Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling fuhren zu der vom Besitzer genannten Adresse in Meidling. In einer Wohnung eines leer stehenden Mehrparteienhauses stießen die Einsatzkräfte auf insgesamt zehn mutmaßlich gestohlene Fahrräder und E-Bikes. Neben den Zweirädern wurden zahlreiche Ersatzteile sowie Werkzeuge sichergestellt.

In dem Gebäude trafen die Beamten zwei Männer an, einen 23-jährigen Slowaken und einen 50-jährigen Tschechen. Beide wurden vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Anzeige wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls auf freiem Fuß. Die beiden Männer bestreiten, mit den Diebstählen etwas zu tun zu haben.

Zwei der sichergestellten E-Bikes, darunter jenes des 62-Jährigen aus Bad Vöslau, sowie ein Fahrrad konnten bereits ihren rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben werden. Die Ermittlungen zur Herkunft der übrigen Zweiräder und Ersatzteile dauern an.

Ortungssysteme als Werkzeug gegen Fahrraddiebstahl

Fahrraddiebstähle zählen seit Jahren zu den häufigen Eigentumsdelikten in Städten, insbesondere bei hochpreisigen E-Bikes, die wegen ihres Wiederverkaufswerts als besonders attraktives Ziel gelten. Üblicherweise setzen Besitzerinnen und Besitzer zunehmend auf technische Ortungssysteme, die per GPS oder Funkverbindung den Standort eines Fahrzeugs übermitteln. Solche Systeme können im Fall eines Diebstahls dabei helfen, ein Fahrzeug wiederzufinden, bevor es weiterverkauft oder zerlegt wird.

Grundsätzlich gilt dabei jedoch, dass private Nachforschungen die Einschaltung der Polizei nicht ersetzen sollen. Die Exekutive verweist regelmäßig darauf, verdächtige Standortdaten nicht eigenständig zu überprüfen, sondern den Behörden zu melden, da bei der Konfrontation mit mutmaßlichen Tätern unklare und mitunter gefährliche Situationen entstehen können.

Gewerbsmäßiger Diebstahl als eigener Tatbestand

Der Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls unterscheidet sich von einfachem Diebstahl dadurch, dass die Taten darauf ausgerichtet sind, sich durch wiederholte Begehung eine fortlaufende Einnahmequelle zu verschaffen. Dieser Umstand kann strafrechtlich schwerer wiegen als ein einzelner Diebstahl. Ob und in welchem Umfang sich der Verdacht in den aktuellen Ermittlungen bestätigt, ist derzeit Gegenstand der weiteren behördlichen Arbeit. Die beiden angezeigten Männer gelten bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung als unschuldig.