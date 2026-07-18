Polizei löscht Brand in Gartenhaus noch vor Eintreffen der Feuerwehr

Brand in Gartenhaus in Lochau: Polizei löscht Feuer mit Feuerlöscher

In der Nacht auf Samstag brach in einem unbewohnten Gartenhaus in Lochau ein Feuer aus. Nachbarn alarmierten die Einsatzkräfte.

Eine Polizeistreife, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Lochau befand, brachte den Brand mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle. Anschließend führte die Feuerwehr Lochau Nachlöscharbeiten durch.

Im Einsatz standen zwei Beamte der Polizeiinspektion Bregenz sowie zwei Beamte der Polizeiinspektion Lochau. Die Feuerwehr Lochau war mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort.

Der entstandene Sachschaden wird als gering eingestuft.