Polizei-Razzia gegen Roadrunner-Szene: Sechs Führerscheine abgenommen

Die Polizei hat im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag eine Schwerpunktaktion gegen die sogenannte Roadrunner-Szene durchgeführt. Kontrolliert wurde im Raum Kapfenberg sowie in den Gemeinden St. Marein im Mürztal und St. Lorenzen im Mürztal. Dabei stellten die Beamten zahlreiche Übertretungen fest, darunter Alkoholfahrten, massive Geschwindigkeitsüberschreitungen und schwere technische Mängel an einem umgebauten Fahrzeug.

Alkohol- und Geschwindigkeitskontrollen im Mürztal

Im Rahmen der Aktion führten die Polizisten insgesamt 35 Alkovortests durch. Zusätzlich kamen drei Alkomattests zum Einsatz. Zwei Fahrzeuglenker wurden wegen des Lenkens unter Alkoholeinfluss angezeigt, ihnen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Vier weitere Lenker verloren ihre Lenkberechtigung vorläufig wegen massiver Geschwindigkeitsübertretungen. Insgesamt wurden damit sechs Führerscheine im Zuge der Kontrollen vorläufig sichergestellt.

Umgebautes Fahrzeug mit schweren Mängeln

Neben den Verkehrskontrollen standen auch fahrzeugtechnische Überprüfungen im Fokus der Beamten. Bei einem umgebauten Fahrzeug stellten sie schwere Mängel fest. Durch das Entfernen der Abgasnachbehandlung kam es zu einer massiven Lärmentwicklung. Die Polizei nahm das Kennzeichen des Fahrzeugs noch an Ort und Stelle ab.

Kontrollen gegen Autoposer-Szene

Als Roadrunner-Szene werden im Straßenverkehr üblicherweise Gruppen von Fahrzeuglenkern bezeichnet, die sich durch auffälliges Fahrverhalten, technisch veränderte Fahrzeuge und gezielte Treffen an bestimmten Straßenabschnitten auszeichnen. Häufig stehen dabei Umbauten im Vordergrund, die auf mehr Leistung oder eine auffällige Geräuschentwicklung abzielen. Solche Veränderungen betreffen bei vergleichbaren Fahrzeugen oft die Abgasanlage, etwa durch das Entfernen von Katalysatoren oder Partikelfiltern, was in der Regel zu deutlich höheren Lärmwerten führt und gegen die zulassungsrechtlichen Vorgaben verstößt.

Polizeiliche Schwerpunktaktionen gegen diese Szene zielen grundsätzlich darauf ab, mehrere Risikofaktoren gleichzeitig zu erfassen. Neben der Kontrolle der Fahrtüchtigkeit, etwa durch Alkovortests, geht es auch um die Einhaltung von Geschwindigkeitsvorgaben und um die technische Verkehrssicherheit der Fahrzeuge. Bei festgestellten schweren Mängeln kann die Behörde die Kennzeichen abnehmen, um eine weitere Teilnahme am Straßenverkehr zu verhindern, bis die Mängel behoben oder das Fahrzeug entsprechend überprüft wurde.

Die vorläufige Abnahme des Führerscheins ist bei Alkoholfahrten und gravierenden Geschwindigkeitsüberschreitungen ein gängiges Instrument der Exekutive. Sie dient dazu, eine unmittelbare Gefährdung im Straßenverkehr rasch zu unterbinden, während die eigentliche rechtliche Beurteilung des Vorfalls in einem gesonderten Verfahren erfolgt.