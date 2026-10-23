Polizei-Schwerpunktkontrolle in Hallstatt: Buslenker festgenommen, 12.000 Euro Strafe eingehoben

Die Polizei hat am Donnerstag in Hallstatt im Bezirk Gmunden Schwerpunktkontrollen bei Reisebussen durchgeführt. Gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft Gmunden und dem Verkehrsministerium wurden gewerbsmäßige Personenbeförderungen und Touristenführungen im Raum Hallstatt überprüft. Dabei stellten die Beamten zahlreiche Übertretungen fest, ein Buslenker wurde festgenommen. Vor Ort wurden Strafen in Höhe von knapp 12.000 Euro eingehoben.

Zahlreiche Verstöße bei der Kontrolle in Hallstatt

Bei den Kontrollen wurden mehrere Übertretungen nach dem Gelegenheitsverkehrsgesetz festgestellt, das die gewerbliche Beförderung von Fahrgästen mit Bussen regelt. Zudem registrierte die Polizei Verstöße gegen das Fremdenpolizeigesetz sowie Übertretungen bei den vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer. Darüber hinaus wurden weitere Verkehrsübertretungen festgestellt.

Im Zuge der Kontrollen kam es zur Festnahme eines Buslenkers. Insgesamt hoben die Beamten Strafen in Höhe von knapp 12.000 Euro direkt vor Ort ein. Darüber hinaus erstattete die Polizei zahlreiche Anzeigen.

Regeln für Busverkehr und Reiseveranstalter

Das Gelegenheitsverkehrsgesetz bildet in Österreich die rechtliche Grundlage für die gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen außerhalb des Liniendienstes, etwa bei Reise- und Ausflugsbussen. Es regelt unter anderem, welche Konzessionen Unternehmen benötigen und welche Vorgaben bei der Durchführung solcher Fahrten einzuhalten sind. Verstöße gegen diese Bestimmungen können bei Kontrollen mit Verwaltungsstrafen geahndet werden.

Die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten ist im Berufskraftfahrerbereich grundsätzlich von zentraler Bedeutung für die Verkehrssicherheit. Die Vorschriften sollen verhindern, dass Fahrer übermüdet am Steuer sitzen, und legen fest, wie lange ein Lenker maximal am Stück sowie innerhalb bestimmter Zeiträume fahren darf, bevor eine Ruhepause einzuhalten ist. Kontrolliert werden diese Vorgaben üblicherweise anhand der digitalen Aufzeichnungen in den Fahrzeugen.

Das Fremdenpolizeigesetz wiederum betrifft aufenthaltsrechtliche Fragen und kann etwa bei grenzüberschreitenden Busreisen relevant werden, wenn es um die Überprüfung von Aufenthaltsberechtigungen von Fahrgästen oder Begleitpersonen geht. Bei Schwerpunktkontrollen im Tourismusverkehr arbeiten die Exekutive und zuständige Verwaltungsbehörden wie Bezirkshauptmannschaften häufig zusammen, um verschiedene rechtliche Aspekte gleichzeitig zu überprüfen.

Hallstatt zählt zu den meistbesuchten Tourismusorten Österreichs und ist insbesondere bei internationalen Reisegruppen beliebt. Der hohe Andrang von Reisebussen führt in dem Ort regelmäßig zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen, was auch die Durchführung gezielter Kontrollen in diesem Bereich erklärt.