Polizei setzt Störsender ein: Drohnen bei Festivals zur Landung gezwungen

Drohnenabwehr bei Veranstaltungen: Polizei zwingt Drohnen zur Landung

Bei Musikfestivals, Sportveranstaltungen und Kulturereignissen gelten aus Sicherheitsgründen Flugverbotszonen. Die Salzburger Polizei setzt zur Durchsetzung dieser Verbote speziell ausgebildete Techniker ein.

Hans Wolfgruber von der Salzburger Landespolizeidirektion bestätigt, dass Techniker der Direktion für Sondereinheiten über Mittel zur Drohnenabwehr verfügen. Diese können unerlaubt fliegende Drohnen zur Landung zwingen oder daran hindern, überhaupt aufzusteigen.

Vorfälle beim Electric Love Festival

Beim Electric Love Festival auf dem Salzburgring kam es zu mehreren Vorfällen mit Drohnen. In acht Fällen wurden Drohnen zur Landung gezwungen oder am Start gehindert.

Wer eine Drohne unerlaubt in einer Flugverbotszone betreibt, muss mit einer Strafe von mindestens 300 Euro pro Flug rechnen. In bestimmten Fällen können die Geräte zudem beschlagnahmt werden.